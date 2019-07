Lukijalta: Rakennusvalvonta tuntuu olevan retuperällä

Sadevedet tulvivat sairaalan kellarikäytävälle toissapäiväisen ukkosen jäljiltä lattiaviemäreistä. Sopii ihmetellä, mistä lähtien sadevesiviemärit ja jätevesiviemärit on yhdistetty? Vastuuseen on saatava jokainen asiaan syyllinen taho! Kaupungin rakennusvalvonta on otettava kokonaisuudessaan kunnan omien virkamiesten vastuulle ja pitää saada kaikkien rakennusten rakennusaikainen ja rakennusten elinkaaren kestävä rakennusvalvonta kuntoon!

Hannes Ruokokoski,

Lappeenranta