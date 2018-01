Lukijalta: Taideaineista helpotusta koulupäiviin

Mielestäni taideaineiden pitäisi olla pakollisia peruskoulussa yhdeksännelle luokalle asti. Nyt niitä on peruskoulussa vain seitsemännelle luokalle saakka. Poikkeus tästä on liikunta, joka on pakollinen aine jokaisella luokalla.



Miksi kuvaamataitoa, musiikkia, kotitaloutta ja käsitöitä ei ole pakollisina peruskoulun loppuun asti? Taideaineet ovat yhtä tärkeitä siinä missä matematiikkakin. Esimerkiksi kotitalous on hyvin tärkeä aine tulevaisuuden kannalta. Jokaisen olisi hyvä osata tehdä ruokaa ja kotitöitä. Myös käsityöt ovat hyvin tarpeellisia. Peruskorjaamistaidot ovat hyviä taitoja oppia. Kaikkien on hyvä osata korjata hajonneita, mutta käyttökelpoisia tavaroita.



Kuvaamataito ja musiikki ovat monille oppilaille hyvin tärkeitä aineita, sillä niiden kautta pääsee ilmaisemaan itseään ja unohtamaan huolet. Oppilaat voivat ottaa taideaineita valinnaisiksi, mutta jos on pieni koulu eikä halukkaita ole tarpeeksi, kurssia ei tule. Kaikki eivät ole välttämättä hyviä taideaineissa.



Taideaineita pitäisi olla enemmän myös siitä syystä, että kun on pelkkiä lukuaineita koulupäivän aikana, keskittymiskyky herpaantuu.

Taideaineita tarvitaan enemmän!



Silja Pulkkinen, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8.B