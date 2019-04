Lukijalta: Maksuttomaan toiseen asteeseen kaavaillut varat voidaan käyttää perusopetuksen parantamiseen

Kiitos Kalevi Ikoselle osuvasta kirjoituksesta (ES 4.4.). Realismia todella tarvitaan. Verotus on jo huipussaan, nyt on keskityttävä vain välttämättömiin tarpeisiin. Kenellä on rohkeutta esittää, mistä karsitaan, ettei velkataakka kasva. Talouskuri on säilytettävä, jotta Suomen luottoluokitus ei laske. Ennusteiden mukaan työllisyyden paranemisen varaan ei pidä lupauksia rakentaa, koska näyttää siltä, että laskusuhdanne on parin vuoden päässä.

Ikosen esittämien asioiden lisäksi nostaisin esille vielä oppivelvollisuuden laajentamisen toiselle asteelle, joka on mainittu useissa vaalipuheissa ja kirjoituksissa. Kaikille maksuton toinen aste on kohtuuttoman kallis ratkaisu yrityksenä torjua sitä ongelmaa, että osalta nuorista jää toisen asteen koulutus suorittamatta.

Jo tällä hetkellä ilman peruskoulun päättötodistusta jääneiden määrä on lisääntynyt, kymmenessä vuodessa kolminkertaistunut. Tähän pitää puuttua. Osa nuorista tarvitsee nykyistä enemmän ryhmässä olevien aikuisten tukea, jotta peruskoulu tulee suoritettua. Viidennes erityistä tukea tarvitsevista oppilaista on ollut yleisopetuksen ryhmissä ilman erityistä tukea. Kun peruskoulu koetaan mielekkääksi ja motivoivaksi, silloin hakeudutaan myös toisen asteen koulutukseen.

Toisen asteen koulutuksen suorittamiseen ei ole taloudellisia esteitä. Meillä on olemassa keinoja tukea vähävaraisia perheitä opintojen suorittamisessa. Maksuttomaan toiseen asteeseen kaavaillut varat voidaan käyttää perusopetuksen parantamiseen ja tukitoimiin, jolloin koulupudokkaita ei tule. Esitetyillä resursseilla saadaan paljon aikaan perusopetuksessa.

Ilkka Vertanen, FT, Taipalsaari