Lukijalta: Jaetaan maksulliset pysäköintipaikat ja parkkikiekkopaikat kaupungin katualueilla tasan

Jääkiekko on puhuttanut monia kaupunkilaisia uuden mahdollisen hallihankkeen takia. Auton pysäköintiä helpottavat parkkikiekot ja parkkikiekkopaikat ovat koskettaneet vieläkin suurempaa osaa kaupunkimiljöössämme liikkuvia ihmisiä.

Kauppakadulla Gallerian vieressä on ollut 11 parkkikiekkopaikkaa ja näissä on voinut varata autolleen tunnin tunnin verran ilmaista pysäköintiaikaa. Nyt nämäkin paikat on muutettu maksullisiksi ja tunti paikoitusaikaa maksaa 2,2 euroa. Suurin osa kaupunkilaisista ”pelaisi” kuitenkin erittäin mielellään parkkikiekon kanssa parkkikiekkoalueilla, sillä se helpottaa mukavalla tavalla auton pysäköintiä kaupungin keskustassa.

Ehkäpä maksullisten paikoitusalueiden ja parkkikiekkoalueiden olemassaoloa olisi syytä tasapuolistaa ja antaa kummallekin 50 prosentin osuus kaupunkimme katualueille. Hyvänä ja hauskana vitsinä joku voisi jopa väittää, että parkkikiekkoalueiden lopettamisilla pyrittäisiin kaupungin päättäjien taholta rahoittamaan osaltaan tulevan jäähallin kustannuksia.

Kari Hölsä, Lappeenranta