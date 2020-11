Lukijalta: Kaupungin vihreä ajattelu näyttäisi haluavan ajaa kaiken urheilutoiminnan pois keskusta-alueelta

Asioilla on jonkin näköinen tarve kääntyä hyviä päätöksiä vastaan, jos vähänkin löydetään syytä kuten monitoimihallin sijoituspaikkaa mietittäessä. Tämän kaupungin vihreä ajattelu näyttäisi haluavan ajaa kaiken urheilutoiminnan pois keskusta-alueelta, missä ovat koulut ja hyvät paikallisliikenneyhteydet. Amiksen kenttää käyttävät paljon lapset ja nuoret, kenelle omatoiminen liikkuminen on luonnollista, jos matkat ovat sopivan pituisia.

Jäähalliasiaa on puitu vuosia. Olin itsekin eräässä tilaisuudessa kuulemassa erilaisia ja hyviä perusteluja sijoituspaikoista kyseisestä asiasta. Nyt sama asia on noussut esille monitoimihallin kohdalla ja kas kummaa pois pitäisi saada ihmisten ilmoilta. Nämä "luontoa rakastavat" ihmiset voisivat joskus iltaisin tai viikonloppuisin poiketa metsäpolulta esimerkiksi amiksen kentänlaidalle, he näkisivät miten kymmenet ja taas kymmenet nuoret kirmaavat pallon perässä. Oli ilma mikä tahansa, vettä, viimaa, pakkasta, nämä olot ovat yleensä tarjolla syksy ja talviharjoittelulle. Lappeenrannassa on satoja juniorijalkapalloilijoita, he eivät vaadi mitään, heillä on hauskaa. Mutta jos aikuiset haluavat auttaa ja kehittää tämän alan tulosurheilua, pitkällä aikavälillä toimiva riittävän iso monitoimihalli saattaisi tuoda Lappeenrantaan jääkiekon ohella muutakin tasokasta urheilua ja lisää vaihtoehtoja nuorille.

Meillä on ilo asua yhdessä Suomen kauneimmista kaupungeista, luontoa ja vettä on ympärillä ja me kaikki kunnioitamme sitä. Ja kaikki varmasti iloitsevat meidän arboretumista ja haluavat kehittää sitä. Silmä tottuu kaikkeen niin halleihin kuin kenttiin ja niitä ympäröivään kasvillisuuteen, mikä vuosien saatossa rehevöityy ja piilottaa kaiken "ruman" hellään huomaansa. Vajaa kymmenisen vuotta sitten meillä oli suunnaton tarve uuteen teatteriin aivan kaupungin sydämeen. Harva uskalsi ehdottaa etteikö sille löytyisi tilaa vähän sivummalta. Nyt ajetaan autolla lähes saliin asti ja näin tyyliin kuuluvat stoolat eivät ole alttiita ilmojen vaihteluille.

Ihmisen "vihreys" ja ajattelu ovat usein suhteellista.

Matti Sihvonen

Lappeenranta