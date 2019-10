Lukijalta: Lääkärihelikopteritoiminnassa on kyse potilasturvallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja nopeasta hoitoon pääsystä

Olen todella tyytyväinen, että paljon puhutusta lääkärihelikopteritoiminnasta tehdään kokonaisselvitys. Selvittäminen on tärkeää, koska ensihoidon ilmailupalveluissa on todettu useita erilaisia puutteita ja epäselvyyksiä. Ihmisten turvallisuuden ja ensihoidon saatavuuden takia nämä asiat on saatava kuntoon. Ei voi olla, että toiminnan lähtökohtana on ollut, ettei lääkärihelikopteri lennä kaikkialle muun muassa pohjoiseen tai Etelä-Karjalaan, joka asettaa ihmisten ensihoidon saatavuuden eriarvoiseen asemaan.

Selvityksessä tullaan ottamaan huomioon keskeiset toimintaan vaikuttavat asiat: lääkintähelikopteritoiminnan laatu, saavutettavuus, luotettavuus ja toiminnan rooli ensihoidon kokonaisuudessa. Juuri näitä toimenpiteitä olen itsekin toivonut ja vaatinut selvitettäväksi.

Tällä hetkellä lääkintähelikopterit toimivat vajaalla kapasiteetilla. Suuri osa ensihoidon helikopteritehtävistä jää toteuttamatta, sillä niillä ei ole valmiutta ja mahdollisuutta päästä potilaan luo. Kun näin on, niin kuinka kokonaisvaltainen ensihoito alueella turvaa palvelun saatavuuden muilla toimenpiteillä, myös tämä tulee selvittää.

Tässä on kyse potilasturvallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja nopeasta hoitoon pääsystä. Sen vuoksi on hyvä, että asiaan puututaan ja toimintaa parannetaan.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) päätti selvityksen käynnistämisestä viime viikolla. Linjauspäätöksenä on, että ensihoidon ilmailutoiminta valtiollistetaan. Aikataulu on tiukka, sillä nykyiset palvelusopimukset päättyvät vuoden 2022 alussa. Tavoitteena selvitykselle ja uudistukselle on, että toiminta jatkuu entistä laadukkaampana ja yhdenvertaisempana.

Anneli Kiljunen, kansanedustaja (sd.)