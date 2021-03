Lukijalta: Saimaannorpan pelastamiseen lisää kalastusrajoituksia

Kalastusrajoitusasetus saimaannorpan turvaksi seuraavalle viisivuotiskaudelle on valtioneuvoston käsittelyssä. Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen. Yhtä keskeisintä uhkatekijää, pyydyskuolemia, voimme vähentää, jos tahtoa on. Näkemyksiä aiheesta toivat esiin Hanna Holopainen (ES 6.3.) ja Heikki Tenhovirta (ES 10.3.).

Kalastusrajoitusten tehostamisella on paikallisten tuki. Maa- ja metsätalousministeriön sekä WWF:n kyselyihin vastanneista yli 60 % kannatti heinäkuuta verkkorajoitusten piiriin. Yli 76 000 nimeä kansalaisaloitteessa verkkokalastuksen kieltämiseksi saimaannorpan elinalueilla osoittaa, kuinka tärkeä norppa on suomalaisille ja saimaalaisille.

Saimaannorpan suojelun tavoitteena on suotuisan suojelun taso. Se tarkoittaa moninkertaista määrää norppia nykyiseen verrattuna – ei 450 norppaa.

Asiantuntijat ja tutkijat ovat yksimielisiä siitä, että norppakannan tulisi kasvaa nykyistä voimakkaammin. Nykytasolla norppien geneettinen monimuotoisuus vähenee, ja kannan pirstaleisuus, pyydyskuolemat ja huonontuvat pesimäolosuhteet uhkaavat saimaannorpan tulevaisuutta.

Kalanpyydyskuolleisuuden pienentäminen on norpan suojelussa avainasemassa. Asetuskaudella 2016–2020 puolet norppien verkkokuolemista tapahtui heinäkuussa. Siksi verkkokalastusrajoitusten jatkaminen vähintään heinäkuun loppuun olisi tehokas suojelutoimi.

Neljäsosa pyydyskuolemista tapahtui muikkuverkkoihin, joten niiden on oltava rajoitusten piirissä. Myös norpan levinneisyyden reuna-alueet pienine osapopulaatioineen tulee turvata paremmin. Ennen pitkää kaikista saimaannorpalle vaarallisista pyydyksistä on päästävä norpan elinalueilla eroon, jotta suojelutavoite voidaan saavuttaa ja ylläpitää. Kalastus voi hyvin jatkua norppaturvallisilla pyydyksillä.

Kalastusrajoituksilla turvataan samalla äärimmäisen uhanalaisten kalalajien tulevaisuutta sekä vahvistetaan Saimaan arvoa esimerkiksi norppasaariston hakuprosessissa Unescon luonnonperintökohteeksi sekä Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihankkeessa, Saimaa-ilmiössä.

Kaarina Tiainen

Saimaannorppa-asiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliitto, Lappeenranta

Jari Kiljunen

Vs. aluepäällikkö, Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala, Lappeenranta