Lukijalta: Kokoomus tekee kaikkensa, jotta rahat eivät riittäisi palveluihin

Oppositioon ajautuneen kokoomuksen politiikka nojaa kahteen väittämään; verotus kiristyy ja rahat eivät riitä.

Sen tiedon perusteella, jota meille tavallisille kansalaisille jaetaan tiedotusvälineiden kautta, näyttää siltä, että ensi vuoden budjetin seurauksena pienituloisten verotus hieman kevenee ja suurituloisten vastaavasti kiristyy. Ehkei puheenjohtaja Petteri Orpoa voi syyttää suoranaisesta valehtelusta, mutta koko totuutta hän ei kerro. Kysymys on verotuksen painopisteen vähäisestä siirrosta pienituloisten hyväksi, mikä ei kokoomusta miellytä.

Osinkotulojen verotus on todella lievää verrattuna ansiotulojen verotukseen.

Luulisi kaikille olevan selvää, että julkisten palvelujen rahoitus on verotulojen varassa. Se, keneltä ja miten verot kerätään, on poliittinen kysymys. Tästä näkökulmasta katsottuna on ymmärrettävää, että kokoomus vastustaa hyvätuloisten verotuksen pientäkin kiristämistä. Se tekee kaikkensa, jotta rahat eivät riittäisi julkisiin hyvinvointipalveluihin, jotka olisivat myös pienituloisten saatavilla.

Verotuksen räikein epäkohta on ansiotulojen ja pääomatulojen erilaisuus. En ole sijoittaja, mutta yleissivistävän sijoitussalkun haltijana voin oman kokemukseni perusteella sanoa, että osinkotulojen verotus on todella lievää verrattuna ansiotulojen verotukseen. Tätä epäkohtaa nykyhallituskaan ei valitettavasti rohkene tai halua korjata. Asia tuntuu olevan arka myös tiedotusvälineille. Niilläkään ei riitä halua eikä rohkeutta nostaa epäkohtaa otsikoihin.

Mielestäni verotuksen oikeudenmukaisuus edellyttää kaikkien tulojen yhtäläistä kohtelua. Jos pääomatulojen verotus saatettaisiin ansiotulojen verotuksen tasolle, niin oletan, että soten rahoituskin olisi sillä ratkaistu. No, ei epäkohdan ratkaiseminen tietenkään ole näin helppoa. En nimittäin luota pääomatulojen lievästä verotuksesta nauttivien kokoomuksen kannattajien lojaliteettiin. He mitä todennäköisimmin pyrkisivät sabotoimaan uudistusta siirtämällä rahansa yhä suuremmassa määrin minne tahansa veroparatiiseihin sen sijaan, että maksaisivat verot kotimaahansa, mikä mahdollistaisi pienituloisten hyvinvointipalvelujen parantamisen.

Asko Munukka, Lappeenranta