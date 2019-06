Lukijalta: Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ratkaise ongelmia, vaan pahentaa niitä

Kaksi poliitikkoa on kirjoituksessaan ottanut kantaa oppivelvollisuuden pidentämiseen ja tämän pohjalta ajattelin kirjoittaa asiasta, kun oppilashuoltotyötä paljon nykyisin teen.

Oppivelvollisuuden pidentäminen ei ratkaise ongelmaa, millä sitä on markkinoitu. Harva nuori aloittaa syrjäytymisen toisella asteella, vaan se on alkanut varhaisimmillaan esikouluikäisenä. Syrjäytymisen näkyvin merkki on se, että oppilas ei käy koulua. Nykyisin resurssein ja lainsäädännön puitteissa näitä lapsia ei oikein saada enää kouluun, niin miten kuvitellaan, että se onnistuisi toisella asteella. Koulupolun alkuun, etenkin perhetyöhön ja lastensuojeluun ne panokset olisi pitänyt laittaa, jos tuloksia olisi haluttu.

Oppivelvollisuuden pidentäminen on myös lottovoitto kahdelle kustantajajätille, jotka hallitsevat oppikirjamarkkinoita.

Taloudellinen hyöty uudistuksesta menee valtaosin niille kotitalouksille, joilla on varaa maksaa lastensa toisen asteen koulutus. Kunpa tämä uudistus olisi edes kohdistettu niille, joilla ei näitä taloudellisia resursseja ole. Oppivelvollisuuden pidentäminen on myös lottovoitto kahdelle kustantajajätille, jotka hallitsevat oppikirjamarkkinoita. Nykyisin oppikirjat ja -materiaalit kierrätetään opiskelijoiden kesken tehokkaasti. Nyt tarve materiaalin omaehtoiselle kierrättämiselle päättyy. Lukiossa peruskoulun kaltainen kierrättäminen on oppilaitoksen toimesta hankalampi järjestää, koska suuri osa jo opiskellusta materiaalista tarvitaan yo-kirjoituksia varten. Lukiolainen tarvitsee välttämättä myös läppärin ja mikään hinnat alkaen –malli ei käy, vaan siinä pitää olla tehoa, jotta esimerkiksi sähköinen matematiikan yo-koe voidaan tehdä.

Uudistuksen vuosikustannukseksi on arvioitu kalleimmillaan vajaaksi 200 miljoonaksi. Vahvasti epäilen, että tämä ei riitä. Veronmaksajien piikin aukeamisella on harvoin ollut kustannuksia hillitsevä vaikutus. Uudistuksena tämä on oikeastaan käsittämätön. Vain ruotsin paluu pakolliseksi aineeksi yo-kokeeseen on vielä käsittämättömämpi. Ja Sanna Koskenrannalle tiedoksi: isot koulutusleikkaukset aloitettiin jo 2011 Kataisen hallituksen aikana, jossa SDP:kin oli mukana.

Sami Korhonen, apulaisrehtori, Savitaipale