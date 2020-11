Lukijalta: Oppivelvollisuuden laajennus ei auta niiden yläkoululaisten asemaa, joilla on jatkuvasti paljon poissaoloja koulusta

Hallituksen esityksen mukaan oppivelvollisuus laajenee täysi-ikäisyyteen saakka ja toisen asteen koulutus on maksutonta sen kalenterivuoden loppuun, kun nuori täyttää kaksikymmentä vuotta. Hallitus on varannut uudistuksen toteuttamiseksi 129 miljoonaa euroa, josta on varattu 81,2 miljoonaa euroa opiskelijoiden oppimateriaaleihin – ei opetuksen laadun tai ohjauksen vahvistamiseen. Tällä uudistuksellahan halutaan saavuttaa se, että jokaisella nuorella olisi vähintään toisen asteen tutkinto.

Hyvästä tarkoituksesta huolimatta keinot ovat väärät. Uudistus on rajallisten resurssiemme väärinkäyttöä. Nämä varatut määrärahat tulee kohdentaa paremmin; ennaltaehkäisyyn, perusopetuksen laadun varmistamiseen ja nivelvaiheen tukeen. Oppikirjojen kaikille kustantamisen sijaan tulee resursoida laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja riittäviin ohjaus- ja tukipalveluihin toisella asteella. Maksuton materiaali tulee kohdentaa niille nuorille, jotka sen tarvitsevat. Se ei lisää tasa-arvoisia mahdollisuuksia, että tuetaan kaikkia, vaikka he eivät sitä tarvitsisi.

Opetushallituksen selvityksen mukaan meillä on jo nyt 4000 yläkoululaista, joilla on jatkuvasti paljon poissaoloja koulusta. Oppivelvollisuuden laajennus ei heidän asemaa auta. Jokaisesta nuoresta on pidettävä huolta, mutta hallituksen olisi tarkasteltava toimivampia keinoja ehkäistä toisen asteen keskeyttäminen.

Kunnat ovat arvioineet, että uudistus tulee kalliimmaksi, kuin 129 miljoonaa. Kuntaliiton laskelman mukaan uudistuksen hinta on noin 158 miljoonaa euroa. Jos tämä uudistus toteutuu johtaa se ryhmäkokojen kasvamiseen, tuen vähenemiseen ja kouluverkon tiivistämiseen.

Oppivelvollisuuden laajentaminen ei ole oikea keino ehkäistä syrjäytymistä, vaan panostaminen koulupolun alkuun. Varhaisella tuella ja ennaltaehkäisyllä varmistamme sen, että jokaisella nuorella on oma motivaatio opintojen varalle, sillä pakottamalla tähän ei päästä. Suomalaisen koulutusjärjestelmän menestys ei perustu määrään, vaan korkeaan opetuksen laatuun.

Linda Brandt-Ahde

Kaupunginvaltuutettu (kok), lastensuojelun sosiaalityöntekijä

Lappeenranta