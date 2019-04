Lukijalta: Eläkeindeksi pitäisi korjata tulevalla hallituskaudella

Vaalien alla puolueet lupasivat vähentää työttömyyttä, poistaa köyhyyttä, kehittää koulutusjärjestelmiä, parantaa terveyden- ja hyvinvoinnin palveluja ja niin edelleen. Mutta harva kertoo miten, millä aikataululla tai minkä kustannuksella tuo kaikki tehdään.

Vuonna 1995 käyttöönotettiin taitettu eläkeindeksi. Työeläkeindeksillä tarkistetun eläkkeen reaaliarvo on toki noussut, mutta sen suhteellinen ostovoima verrattuna keskimääräiseen palkansaajaan on laskenut. Jos työeläke vuonna 1995 oli 60 prosenttia palkansaajien keskiansiosta, vuonna 2017 osuus oli enää 46,0 prosenttia.

Osa vanhuksista tarvitsee myös valvottua laitoshoitoa. Nykyinen ”sosiaaliturvamme” on rakennettu siten, että laitoshoidossa olevan vanhuksen tulot voidaan käyttää lähes kokonaan laitoshoitomaksuihin. Tämä on taas johtanut tilanteisiin, jossa kotiin jäänyt omainen on joutunut lähes kerjäläisen asemaan.

Tutustuessani vaalikoneilla eduskuntavaaliehdokkaiden mielipiteisiin, olin lievästi sanottuna tyrmistynyt, kun esimerkiksi imatralainen kansanedustajaehdokas hyväksyisi myös vanhuksen omaisuuden käytön hoivamaksujen kattamiseen.

Onhan se mahdollista, että Suomen valtio ja kunnat voivat joissakin tapauksissa pakkolunastaa kansalaisten omaisuutta yleiseen käyttöön markkina-arvoa vastaan. Mutta voidaanko silloin enää puhua demokratiasta ja oikeusvaltiosta, jos ”markkina-arvoksi” katsotaan apua tarvitsevan vanhuksen oma hyvinvointi? Ja missä kulkee yhteiskunnan vastuu vanhuksista ja heidän omaisista?

Suuret ikäluokat tuntuvat olevan ahdinkojemme suurimpia syyllisiä, mutta ei syytä huoleen. Suurten ikäluokkien odotettu elinikäodotus alkaa olla jo ohi. Siitä huolimatta, vuonna 1995 suurimpien työeläkelaitosten varallisuus oli noin 35 miljardia euroa, mutta tänä päivänä jo noin 200 miljardia euroa.

Kaikkia asioita ei tietenkään voi korjata kerralla. Oikein se kuitenkin olisi, jos vuonna 1995 käyttöön otettu taitetun eläkeindeksin virhe korjattaisiin, ja että se tehtäisiin jo tulevalla hallituskaudella.

Matti Martikainen, Imatra