Lukijalta: Moni vanhus haluaisi valvottuun hoitoyksikköön

Lehdistä saamme suruksemme lukea, että ensi vuonna taas Lappeenrannan talousarvio on alijäämäinen, kuten myös monessa ympäristökunnassa. Eksotessa pitää säästää roimasti ja palveluja karsitaan. Ei kurjuutta kummempaa tarjolla. Mistä säästetään ja mistä palveluista nipistetään, kun nytkin tarjolla on ei oota.

Ruokolahdella esimerkiksi ei saa kiireellistä hoitoa varten lääkärin aikaa. Ei ole aikoja Honkaharjussa, ei ole Imatrankoskella. Kas kumma aika löytyy Parikkalasta! Eihän sinne ole kuin 55 kilometriä lyhintä reittiä. Jos ei ole omaa autoa ja kuljettajaa, niin Kelan taksi vie perille, mutta mihin hintaan?

Myös hyvinä aikoina kotisairaanhoidosta sai palveluja kotiin, jos tilanne niin vaati esimerkiksi sairaanhoitaja tuli kotiin. Nykyään ohjataan yksityisille palvelujen tuottajille kaikissa mahdollisissa asioissa. Kotihoidon palveluja saavat vain sinne hyväksytyt asiakkaat. Tähän on tultu, kun ihannoidaan kotihoitoa. Kotona hoidetaan entistä huonokuntoisempia. Moni vanhus haluaisi valvottuun hoitoyksikköön. Mutta yksipuolisesti päättäjät päättävät, että koti on se paras paikka, toisin sanoen halvin yhteiskunnalle.

Kuntalaisten keskuudessa puhuttaa myös se, mihin Eksoten rahat ovat menneet? Nyt päivän sana on etäpalvelut. Uusimmat tietotekniikan innovaatiot ovat lyöneet itsensä läpi Eksotella. Kohta joka mummolla on tabletti kotona ja hoitaja kyselee kuvan välityksellä, onko lääkkeet otettu ja kuinka päivä on mennyt. Tietotekniikka maksaa, eikä vähän. Samoin ohjelmien uusiminen ja laitteiden hankita sekä uusiminen. Entä ohjelmointimaksut? Hyvä bisnes!

Tähän kaikkeen tuo helpotuksen uusi sote-uudistus, vai tuoko? Tulee valinnanvapaus ja muuta "hyvää". Voi valita, jos on mistä valita. Pikkukunnissa ainakaan ei ole paljon valittavissa eri vaihtoehtoja.

Parempia aikoja odotellessa ja joulumielellä!

Vuokko Kupiainen, Lappeenranta