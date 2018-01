Lukijalta: Lappeenrannan metsiä on arvioitava kokonaisuutena

Lappeenrannan kaupunki on viime vuosina panostanut aktiivisesti ilmastonmuutoksen torjuntaan ja vesistöjen tilan parantamiseen. Kiertotalousasioihin liittyviin uusiin ajattelumalleihin on suhtauduttu uteliaan kokeilevalla asenteella ja niiden ympärille on luotu tekemisenmeininkiä.



Sama avarakatseisuus ei ulotu kaikkiin ympäristöasioihin. Erityisesti luonnon monimuotoisuuden katoon on suhtauduttu väheksyvästi. Keskustelut aiheen ympäriltä lähinnä vaietaan kuoliaaksi.



Metsäteollisuuteen nojanneessa kaupungissamme ei osata nähdä metsää puilta: metsien hyvinvoinnin ajatellaan tarkoittavan puiden nuorta ikää ja hyvää kasvunopeutta. Metsä on kuitenkin paljon puitaan enemmän. Nopeasti kasvanut puupelto ei ole terve metsä, jossa eliöstön lajikirjoon suuri ja joka on sen myötä myös vastustuskykyisempi luontaisille häiriöille.

Myös ihmisten hyvinvointi niin virkistys- kuin terveysmielessä nojaa luonnon monimuotoisuuteen. Ilman luonnon lajikirjoa lähiympäristössään ihminen on vaarassa sairastua monenlaisiin tulehdus- ja metaboliasairauksiin.



Olen toistuvasti ja eri tavoin esittänyt, kuinka kaupungin metsien merkitystä pohdittaisiin kokonaisuudessaan niin asukkaiden virkistys- ja terveyskäytössä kuin itseisarvonakin. Turhaan. Kaupunki kokee hankalaksi jättää edes taloustavoitteiden ulkopuolella olevia kaupunkimetsiään hakkuilta rauhaan, uudistumaan luonnonmukaisesti. Tässä suhteessa Lappeenranta ja koko Etelä-Karjala on jäänyt kehityksestä pahasti jälkeen, 2010-luvun kehittyneissä ja vetovoimaisissa kaupungeissa luonnon monimuotoisuuteen panostaminen ja asukkaiden virkistysmetsien suojelu on arkipäivää.



Välttelyn sijaan on mietittävä, kuinka parannamme asukkaiden hyvinvointia tukevaa luonnon monimuotoisuutta, kuinka aktivoimme kaikki asukkaat metsiimme liikkumaan, ja kuinka lisäämme asukkaiden tietoisuutta luonnon lajikirjon merkityksestä itsellemme. Kaupungilla on tässä asiassa iso vastuu niin mahdollisuuksien luojana kuin tiedon levittäjänä.



Virpi Junttila, kaupunginvaltuutettu, (vihr.), Lappeenranta