Lukijalta: Kohti eurovaaleja

Uusi haaste nimeltä eurovaalit odottaa suomalaisia nurkan takana sunnuntaina 26.5. Olen itse käynyt aktiivista kampanjaa somessa jo yli puolitoista vuotta ja pyrkinyt omalla tyylilläni niin videoin, tekstein kuin huumorinkin voimalla avaamaan poliittisia kantojani ja EU-asioita. On ollut ilo saada kannustusta ja apua täysin tuntemattomilta ihmisiltä ja toki läheltäkin.

Oma kampanjani rakentuu sille osaamispohjalle, jonka olen europarlamentissa vuosien varrella kartuttanut. En halua olla ylimielinen, mutta tiedän miten talo toimii, työhönperehdytystä en tarvitse. Ranskan, saksan ja englannin taito auttavat kommunikoimaan helposti.

Läpileikkaava kampanjateema on EU-liittovaltiokehityksen vastustaminen ja jarruttaminen, sillä kyseessä on paheneva ongelma. Helppoa se ei ole, mutta osana kansallismielistä ryhmää pystymme luomaan poliittista painetta ja estämään EU-integraatiota. EU-vaaleissa asiat voivat vaikuttaa monimutkaisilta, mutta ne voi kiteyttää helposti: EU-parlamentti hyväksyy osaltaan direktiivit ja asetukset. Mitä enemmän EU:n liittovaltiokehitystä pystytään estämään parlamentissa, sitä parempi se on itsenäisiin kansallisvaltioille uskoville tahoille.

Ei kaikkea nippelitietoa tarvitse ymmärtää. Olennaista on tajuta, että kokoomuksen, keskustan, demarien ja oikeastaan kaikkien muidenkin paitsi perussuomalaisten hehkuttama "EU-integraatio" merkitsee aina päätösvallan siirtoa pois Suomesta, vaikka pala palalta ja pienissä erissä. Yksinkertaistettuna asetelma on siis itsenäisyysmielisyys vastaan eurofederalismi.

Itsenäisyyden asia ei vanhene ja on juuri nyt tärkeämpi kuin koskaan. Vaalikentillä tavataan!

Olli Kotro, eurovaaliehdokas (ps.), Helsinki