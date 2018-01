Lukijalta: Kiusaamiseen pitää puuttua välittömästi

Minun mielestäni kiusaaminen on ihan päätöntä, sillä se aiheuttaa toiselle pahan olon. Miksi kiusaajat haluavat toisille pahan olon? Ehkä kiusaajilla voi olla omia paineita tai joitakin muita ongelmia, mutta silti kiusaamista ei voi puolustella.



Miksi kiusaamiseen pitäisi puuttua heti? Siksi, jottei tapahtuisi mitään pahempia tapaturmia.



Jotkut ihmiset sanovat, että kiusaaminen on normaalia, jos se on tytön ja pojan välistä kinaa. Joissain tilanteissa kyllä, mutta ei siinä tilanteessa, kun se toinen vaikka haukkuu tai lyö.



Nykyään kiusaamiseen ei puututa niin räväkästi kuin ennen. Esimerkiksi ennen lyötiin karttakepillä, jos sanoi toiselle rumia, mutta nykyään ei. Minun mielestäni jo 1-luokkalaisille pitäisi opettaa, että ei kiusata toisia,ei edes leikillä!



Asia pitäisi ratkaista niin, että jos joku kiusaa jotakin, siitä pitäisi antaa rangaistus kiusaajalle, esimerkiksi jälki-istuntoa tai jotakin muuta. Minun mielestäni tämä ratkaisu olisi hyvä, jotta kiusaajat oppisivat lopettamaan kiusaamisen.



Sofia Behm, Saimaanharjun yhtenäiskoulu, 8. A