Lukijalta: Nyt tarvitaan panostusta työllistymiseen

Onnea uudelle pääministeri Sanna Marinille. Uusi hallitus ja pääministeri aloittavat toimikautensa päähallituspuolueiden kannatuslukujen osoittaessa ennätysalhaisia lukemia. Nyt olisi ollut loistava mahdollisuus vakuuttaa meidät kaikki osaavilla ja vastuullisilla linjauksilla.

Mutta mitä tapahtui. Luottamuksen menettäneet Antti Rinne ja Sirpa Paatero pyöräytettiin varsin huonolla silmänkääntötempulla takaisin vastuullisille paikoille ja kuvitellaan kaiken olevan nyt ok. Tämä tuntuu käyvän myös vahvasti vasemmistoon siirtyneelle keskustalle. Molempien henkilöiden luottamus palautui pikavauhtia myös keskustan keskuuteen. Miten asianlaita olikaan vielä pari viikkoa sitten? No, ehkä äänestäjät eivät sitä enää muista.

Nyt olisi ollut vasemmistohallituksella aito mahdollisuus saada uskottavuus takaisin. Mutta uutta hallitusohjelmaa ei työstetty. Koko hallitusohjelma ja budjetti on rakennettu toiveiden varaan ilman, että varsinaisia työkaluja ja konkreettisia työllisyystoimia olisi löydetty. Puheenjohtaja Katri Kulmunikin joutui myöntämään, että kokoomuksen esittämässä vaihtoehtobudjetissa, joka toisi lisää noin 60 000 työpaikkaa, on hyviä asioita, mutta silti nykyisestä hallitusohjelmasta ”pilkkuakaan ei siirretty”. Haaste siis tiedostetaan, mutta ei ymmärretä.

Vasemmiston itse luomaa harhakuvaa lisääntyneestä eriarvoistumisesta halutaan korjata jakamalla lisää rahaa henkilöille, jotka eivät ole kiinni työelämässä näin kannustaen heitä olemaan edelleen työelämän ulkopuolella. Miksi pöydällä ei ole aitoja panostuksia toimenpiteisiin, joilla ihmiset pääsisivät työnsyrjään kiinni. Jokainen uusi työllistynyt henkilö on paras tapa vähentää ihmisten syrjäytymistä, köyhyyttä sekä muita työttömyydestä aiheutuvia haasteita.

Vasemmiston punainen lanka on hukkunut rahanjaon huumassa. Koulutukseen panostaminen on hyvä asia, mutta se näkyy viiveellä työllistymisessä, eikä tuo pikaista apua talouden pohjan vahvistamiseen, jota holtiton rahanjako kipeästi tarvitsee. Kuntien talous on kuralla ja nyt ajetaan Marinin johdolla myös valtio tuntuvaan lisävelkaantumiseen. Velan maksun aika tulee. Kun me ja lapsemme sitten maksamme tätä velkaa, niin kysyn mielelläni Marinilta, että kuinka ”kestävällä ja kauaskantoisella” perspektiivillä tätä on katsottava.

Jussi Virsunen,

Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piirin pj,

Lappeenranta