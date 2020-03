Lukijalta: Oikeudenmukaisuutta jääurheilurakentamiseen

Kaupungissa harrastetaan jääurheilua monipuolisesti, mutta silti suunnitellaan jääkiekkoa varten uuden liigajäähallin rakentamista 35-50 miljoonalla. Uuden liigajäähallin rakentamiselle ja ylläpidolle ei ole kiirettä, eikä jääkiekkoliiketoimintaa pyörittävillä ilmeisestikään riittävää kykyä siitä koituvien vuokrien maksuun.

Siinä voisi käydä kuten uudelle teatterille kävi. Liigajäähallin rakentamisen kustannukset ja vuokranmaksu lankeaisivat suurelta osin kaupunkilaisten maksettavaksi. Liiga-jääkiekkoa varten on jo jäähalli, joka ei ole käyttökiellossa.

Mielestäni jääurheilu tulisi mahdollistaa kokonaisvaltaisesti. Jääurheilua varten tarvitaan ensin ison tekojääradan sääsuoja, jonka kustannusarvio olisi rakennusratkaisusta riippuen 3-5 miljoonaa euroa. Jäähalli tulisi saneerata tai rakentaa uusi vasta myöhemmin, kun ensin on toteutettu kaupungissa sitä tärkeämmät kouluverkko- ja muut hankkeet.

Sääsuoja ja liigajäähalli yhdessä mahdollistaisivat jääurheilun kokonaisvaltaisen harrastamisen. Jos nämä rakennettaisiin vielä toisiinsa kiinni Kisapuistoon, voitaisiin säästää ainakin osa yleisön ja harrastajien yhteisistä tloista. Sääsuojassa voitaisiin harrasta lasten ja nuorten luistelua ja pelata jääpalloa, harrastaa kauno-, muodostelma- ja pikaluistelua sekä järjestää yleisöluistelutapahtumia ja poikkeustapauksessa vaikka jääkiekkoa esim pipolätkäturnauksia jne.

Tämä talvi on osoittanut miten tärkeätä on, että luistelupaikat ovat kunnossa. Pipolätkäturnauksen järjestäjät huomasivat, miten vaikeata on saada yleisöä paikalle, kun saataa vettä ja ilma on muutenkin surkea.

Oulu ja Jyväskylä ovat asukasluvuiltaan ja yritystoiminnaltaan suurempia kuin Lappeenranta. Oulussa ja Jyväskylässä ei ole löytynyt useamman vuoden etsinnästä huolimatta rahoitusta uusille liigajäähalleille. Oulun ja Jyväskylän kaupungit eivät yksin lähde rahoittamaan liigahallien rakentamista. Porissa saneerattiin vanha jäähalli. Sen kustannuksiin Porin Ässät osallistuivat 6,5 milj eurolla.

Hannes Ruokokoski

Tarkastuslautakunnan jäsen (ps)