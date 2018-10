Lukijalta: Amerikassa työpaikka vaihtuu lennosta

Suomen hallitus, työnantajat ja ay-liike ovat ajautuneet syvään ristiriitaan työntekijän irtisanomisasiassa. Ratkaisu on yksinkertainen, mutta radikaali.

Olin erään valtionyhtiön palveluksessa parikymmentä vuotta sitten. Meillä vieraili ryhmä amerikkalaisia juristeja, jotka ihmettelivät Suomen lakisääteisiä irtisanomissuojia.

Hyvästä syystä, huonosta syystä, tai ilman syytä.

No, miten teillä? Meidän juristit kysyivät. Amerikassa työntekijä voidaan irtisanoa ”For good reason, for bad reason, or for no reason at all.” Hyvästä syystä, huonosta syystä, tai ilman syytä.

Tällaiset työmarkkinat ovat joustavat, henkilöt vaihtavat työpaikkaa lennosta ja aina löytyy uusi työpaikka seuraavassa korttelissa. Uutisväläytyksissä näkee, kuinka USA:ssa liikkeiden ikkunassa on lappu: Jobs available, työpaikkoja avoinna

Kun tällaisessa lainsuojattomassa ympäristössä ovat amerikkalaiset eläneet vuosikymmeniä, asiasta ei tarvitse lakkoilla — työmarkkinat vain toimivat näin! En muuten ole mikään Amerikan ihailija.

Kaapo Pulkkinen,

Lappeenranta