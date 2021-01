Lukijalta: Skinnarilan kampukselta löytyy opiskelijavoimaa yrityksiin

Perjantain 8.1.2020 Etelä-Saimaassa Markku Pentikäinen kirjoitti osuvasti, kuinka eteläkarjalaiset yritykset hyödyntävät liian vähän opiskelijoita toimintansa kehittämisessä.

Skinnarilan kampus tarjoaa nykypäivänä kattavan valikoiman yhteistyötapoja elinkeinoelämän ja opiskelijoiden välille. Yksi näistä on Firmatiimi, joka kartoittaa yrityksen tarpeen ja etsii sopivan opiskelijan auttamaan yritystä. LABlla toimivissa markkinointiosuuskunnissa opiskelu taas perustuu hyvin pitkälti projekteihin yritysten kanssa. Lisäksi osa kampuksen kursseista on työelämälähtöisiä, kuten e-urheilutapahtumien tuotanto. Kurssilta saatujen oppien seurauksena on syntynyt opiskelijoille kevytyrittäjyyttä.

Kampus tarjoaa opiskelijoille myös polkuja tehdä harjoitus-, kandidaatti- ja diplomityö yhteen ja samaan yritykseen. Varsinkin tällöin opiskelijalla on hyvä mahdollisuus työllistyä kyseiseen yritykseen, mistä onkin esimerkkejä.

Myös tutkimusprojekteissa on monesti mukana opiskelijoita. Esimerkiksi Innovation Booster-projektissa opiskelijat tekivät 62 opinnäytetyötä, joista valtaosan yrityksiin. Yritysyhteistyöstä puhuttaessa ei luonnollisestikaan voin unohtaa J. Hyneman Centeriä, jonka yhtenä mallisuorituksena on opiskelijoiden sähkömoottoripyöräprojekti.

Ja jos opiskelijoita on vaikea saada yrityksen luokse, yritys voi mennä opiskelijoiden luokse. Tästä on malliesimerkkinä Visma Solutions, jolla on toimipiste kampuksella tarjoten opiskelijoille mahdollisuuden tehdä töitä opiskelun lomassa ja työllistyä valmistumisen jälkeen..

Yhteystyöstä hyötyvät siis yhtä lailla yritykset ja opiskelijat. Kunpa itsellänikin olisi ollut 1990-luvulla LUTlla yhtä hyvä mahdollisuus oppia teoriaa ja käytäntöä rinnakkain. Ajan saatossa tässä on tapahtunut valtava kehitysloikka.

Etelä-Karjalan kannalta on vain harmi, että suuri osa edellä esitetystä yhteistyötä suuntautuu maakunnan ulkopuolisiin yrityksiin. Uskoisin, että tietoisuutta lisäämällä saadaan paikalliset yrityksetkin heräämään. Pentikäisen sanoin tätä opiskelijaresurssia ei ole varaa jättää käyttämättä.

Erno Salmela

Lappeenranta