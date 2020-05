Lukijalta: Saimaan alue ei elä vain suomalaisista

Olen hämmennyksen vallassa lukenut Etelä-Saimaan artikkelia Korona varjostaa lentokenttää, jossa keskustellaan Lappeenrannan lentokentän pysyvästä sulkemisesta ja alueen rakentamisesta asuinkäyttöön.

Artikkelin perusteella vaikuttaa siltä, että kansanedustaja ja Lappeenrannan kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Jani Mäkelä haluaa pitää Saimaan alueen vain kantaväestölle. Ikävä tosiasia on, että jos alueen turismia ja tulovirtoja ulkomailta ei pystytä tulevina vuosina kasvattamaan, ei alue tule elämään pelkästään suomalaisten varassa.

Tiedämme, että Lappeenrannan lentokenttä tuottaa tappiota, mutta tämän mittaluokan ehdotusten tuominen pöydälle ”pelkän” koronakriisin eli kahden kuukauden perusteella, kun kenttä ei ole toiminnassa, on vähintäänkin – kuten Saimaan lentoasemasäätiön toimitusjohtaja Markus Lankinen sanoo – lyhytnäköistä.

Työskentelen kansainvälisessä suomalaisessa yrityksessä, ja tapaan paljon erimaalaisia ihmisä. Lähes jokainen kerta kun kerron olevani Suomesta kotoisin, minulta kysytään mistä päin Suomea tulen. Silloin kerron heti ensimmäisenä Saimaasta, näytän kuvia ja saan poikkeuksetta ihastuneita reaktioita. Toinen kysymys on – miten pääsen tuolle alueelle, missä kannattaa majoittua ja niin edelleen.

Näen, että korona-ajan jälkeen Suomi ja Pohjoismaat ovat Euroopan voittajia – Saimaan rannoilla voit nauttia maisemista, saunasta ja luonnosta samalla kun voit pitää etäisyyttä ihmisiin. Ilma ja vesi ovat puhtaita. Maassa on turvallista. Kiire ja stressi on poissa. Tällaisia ympäristöjä lomailuun ja muun muassa kakkosasuinpaikoiksi kiireiset keskieurooppalaiset tarvitsevat.

On myös Lappeenrannan, Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja ympäröivien alueiden asukkaiden aliarvointia tehdä päätöksiä heidän puolestaan. Kentälle on ollut kasvavassa määrin kysyntää niin Keski-Eurooopan kuin alueen asukkaiden osalta, ja uusia reittejä on avattu muun muassa Berliiniin (mikään muu kenttä Suomessa ei Helsinki-Vantaan ja Lappeenrannan lisäksi lennä näihin kohteisiin), Budapestiin ja Wieniin. Berliinin-reitti oli nimenomaan lappeenrantalaisten toivelistan ensimmäinen kohde, ja koneet ovat olleet lähes täysiä. Berliinin-reitin oli suunniteltu olevan voimassa ensin kuusi kuukautta, mutta jo lyhyen ajan jälkeen Ryanair päätti muuttaa reitin kokovuotiseksi suuren kysynnän johdosta.

Pyydänkin kaupungin päättäjiltä avarakatseisuutta ja pitkän aikavälin ajattelua Etelä-Karjan alueen kehittämisen osalta. Saimaa on Suomen, ellei koko Euroopan upeimpia alueita. Maakuntalaulussamme sanotaan ”Karjalasta kajahtaa”. Nyt, jos koskaan on aika tuoda Saimaa Euroopan kartalle – ja sillä näkyvyydellä, jonka se ansaitsee.

Noora Hakkarainen

Saksa