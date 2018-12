Lukijalta: Keskustalla olisi ollut mahdollisuus puuttua sähkön siirtohintoihin koko vaalikauden ajan

Keskustan kansanedustajaehdokas Matias Hilden kantaa huolta kirjoituksessaan (ES 8.12.) verkkoyhtiöiden perimistä suurista siirtomaksuista, tärkeä asia. Hän ehdottaa kirjoituksessaan lakimuutoksia asian korjaamiseksi.

Tämä siirtomaksuongelma koskee suurimmalta osin maaseudun asukkaita ja kesämökkejä. Keskusta on istunut hallituksessa neljä vuotta ja tämä asia on ollut tapetilla koko ajan. Miksi vallan kahvassa Hildenin edustama puolue ei ole korjannut asiaa? Hilden itse on keskustaministeri Anu Vehviläisen erityisavustaja ja Jari Leppä (kesk.) maaseutuasioista vastaava ministeri. Eli muutoksen avaimet olleet ”omissa” käsissä koko hallituskauden. Onko kirjoitus pantava vaalipuheeksi vai tuleeko Hildenistä keskustapuolueen sateentekijä ja kriitikkojen lentävä lause ”kepu pettää aina” joutaa romukoppaan? Äänet hänen osaltaan on korvamerkitty.

Eräänä syynä ylisuuriin verkkomaksuihin hän mainitsee, ettei ole aikoinaan tehty sähköyhtiöiden fuusioita. Yhtiön suuruus ei tuo tähän ratkaisua, päinvastoin. Ensin fuusioidaan ja sitten koko homma myydään. Nämä Carunan kaltaiset suuryhtiöt jakavat omistajilleen maksimaaliset osingot eikä niitä kiinnosta monopoliasemassa tuotteen hinta ja maksajan asema. Omistajat usein ulkomailla ja voitoista ei makseta Suomeen minkäänlaisia veroja. Korvessa asuvilta puretaan tuottamattomat linjat pois. Näin se maaseutujen tyhjennys toteutuu, pannaan sähköyhtiöt hoitamaan tuo likainen työ.

Itse asun Imatran Seudun Sähkön jakelualueella. Kun saneerasin vanhaa korpitorppaani niin palvelu pelasi erittäin hyvin, kaikki toimi ajallaan. Siirtomaksun perusmaksu tällä pienellä verkkoyhtiöllä on noin160 euroa vuodessa, kun vastaava maksu naapurin verkkoyhtiön jakelualueella on noin 360 euroa vuodessa. Kulutukseen perustuvassa maksussa ei juurikaan ole eroja. Tätäkin pientä sähköyhtiötä on yritetty joltain osin kaapata, mutta omistajilla on ollut viisautta perustellusti pitää asiat paikkakunnan käsissä.

Martti Laine, Puumala, Valkeamäki