Lukijalta: Eksoten talouden ennakoimattomuus ja johtamistapa ovat viemässä pienempien kuntien itsenäisyyden

Harri Manskinen kysyi pääkirjoituksessaan 24.2., kenen käsissä Eksoten päätöksenteko on? Lappeenranta ja muut kunnat ovat Eksoten omistajina saman kysymyksen edessä. Talouden nopea kääntyminen Eksotessa toi esiin kulttuurin, jossa kuntia ja niiden veronmaksajia ei kunnioiteta.

Vuoden 2018 alijäämän arvioidaan olleen 15,7 miljoonaa, vaikka 2018 maaliskuussa Eksoten johto vakuutti tilien olevan tasan kuntien kanssa vuoden 2019 lopussa. Lappeenrannan ja Imatran kaupungit ovatkin joutuneet tekemään vuoden aikana monia omistajaohjauspäätöksiä, mutta niitä ei olla noudatettu. Ne ovat liittyneet mu7un muassa toiminnallisten säästöjen etsimiseen ja tiedon saamiseen sote-keskussuunnitelmista.

Luottamus on valitettavasti mennyt ja se ulottuu henkilötasolle saakka.

Viimeisin pisara oli Eksoten valtuuston strategiaseminaari. Marja-Liisa Vesterinen ja Pentti Itkonen pyysivät tammikuun lopulla jo hyvin pettyneitä Lappeenrannan kaupunginhallituksen jäseniä odottamaan ratkaisuja kyseiseen seminaariin saakka. Pyysimme seminaarin materiaaleja ajoissa perehtymistä varten. Eksoten 6.2. kokouksessa ne salattiin. Saimme materiaalit nähtäväksemme vasta 13.2., vaikka pyysimme niitä useamman kerran.

Materiaaleissa oli kolme vaihtoehtoista tulevaisuuden palveluskenaariota. Lappeenrannan kaupunki teki laskelmansa niiden pohjalta ja antoi omistajaohjauksen Eksoten valtuutetuilleen alenevien palvelevien skenaariosta neuvottelun pohjaksi. Sekin vaihtoehto tarkoittaa käytännössä pientä kustannusten nousua nykytilanteeseen. Tyrmäys oli melkoinen, kun seminaarissa skenaarioita ei käyty lainkaan läpi.

Luottamus on valitettavasti mennyt ja se ulottuu henkilötasolle saakka. Lappeenranta on pyrkinyt olemaan avoin ja yhteistyöhaluinen. Sitä on kuitenkin käytetty hyväksi. Mielestäni Eksoten johtamistyyliä kuvaa tällä hetkellä hajoita ja hallitse -ajattelu. Pienten ja isojen kuntien palveluja laitetaan vastakkain ilman, että kunnat pystyvät osallistumaan todelliseen sisältökeskusteluun asiallisesti.

Kunnat ovat joutuneet pattitilanteeseen. Eksoten talouden ennakoimattomuus ja johtamistapa ovat viemässä pienempien kuntien itsenäisyyden. Se ei ole ainakaan Lappeenrannan tavoite. Peruspalvelujen, kuten koulujen ja päiväkotien resurssit ovat vaarassa.

Eksote perustettiin, jotta voisimme tuottaa maakunnallisesti parempia palveluja. Nyt Eksotesta on tullut käenpoika, joka vie kuntien mahdollisuudet kehittyä. Jos Eksote ei pysty parempaan yhteistyöhön kuntien kanssa, on nopeasti avattava perussopimus ja varmistettava omistajien tahtotilan huomioiminen. Pienenä alueena yhteistyö on ainoa tapa kehittää Etelä-Karjalaa.

Jyri Hänninen, kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja (kok.), Lappeenranta