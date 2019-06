Lukijalta: Lappeenranta Pride-viikko kertoo vuosien varrella tapahtuneesta ilmapiirin muutoksesta

En voi sanoa kaipaavani lapsuus- ja nuoruusvuosiani Lappeenrannan seudulla. Muutin Joutsenosta pois 19-vuotiaana, ja samana vuonna luin ensimmäistä kertaa internetistä siitä, että on olemassa muunsukupuolisia ihmisiä. Ihmisiä, joiden sukupuoli ei ole yksiselitteisesti tai lainkaan mies tai nainen. Minun kaltaisiani ihmisiä, joista en ollut nuoruuteni aikana kuullut edes sanan vertaa.

Lappeenrantaan palaaminen lyhyillekään vierailuille ei ole minulle aina helppoa kipeiden nuoruusmuistojen vuoksi, vaikka löydän täältä myös paljon itselleni tärkeää ja kaunista. Lappeenrannan ensimmäisellä Pride-viikolla palasin tänne kuitenkin suuremmalla innolla ja odotuksella kuin kenties koskaan aiemmin.

En usko, että tapahtuman järjestäminen olisi ollut mahdollista vielä omassa nuoruudessani.

Osana Lappeenranta Pridea järjestettiin nuortenilta, jossa lapsuudenmaisemissani tänä päivänä kasvavien nuorten tapaaminen oli koskettavaa. Tapaamillani nuorilla oli moni asia paremmin kuin itselläni heidän iässään. Heillä oli tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta ja monet heistä olivat löytäneet ystäviä ja tukea toisistaan. Nuoret ymmärsivät, ettei heissä ja heidän identiteeteissään ole mitään huonoa tai väärää: vika on normeissa ja asenteissa heidän ympärillään.

Monien ilon aiheiden lisäksi kuulin illan aikana kertomuksia myös yksinäisyydestä, epävarmuudesta ja kiusaamisesta. Nämä nuoret ansaitsevat parempaa, ja toivon, että kodeissa, kouluissa, terveydenhuollossa ja harrastusyhteisöissä tuettaisiin heitä paremmin.

Lappeenranta Pride-viikko kertoo vuosien varrella tapahtuneesta ilmapiirin muutoksesta. En usko, että tapahtuman järjestäminen olisi ollut mahdollista vielä omassa nuoruudessani. On hienoa, kuinka paljon askelia Lappeenrannassa ja koko Suomessa on otettu eteenpäin sateenkaari-ihmisten oikeuksien ja hyväksynnän puolesta. Näitä askeleita on kuitenkin vielä paljon edessä, ja osa niistä astuttiin suurella ilolla ja ylpeydellä Lappeenranta Pride-kulkueessa.

Valo Inkinen, Setan nuorisotoimikunnan varapuheenjohtaja, Helsinki