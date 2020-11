Lukijalta: Miksi sähköyhtiöt eivät suosi maakaapelointia?

Torstainen myrsky osoitti jälleen kerran, että sähkön saatavuutta ei ole maassamme varmistettu riittävästi. Myrskyjen tai lumituhojen takia joka vuosi sähkölinjoille kaatuu tuhansia puita, jolloin kymmenet tuhannet ihmiset jäävät tunti- tai jopa päiväkausiksi ilman sähköä.

Uudella sähkön siirtohinnoittelujärjestelmällä pyrittiin sähkönsiirron varmuutta parantamaan hintoja korottamalla. Yhtenä tavoitteena oli, että sähkölinjoissa siirryttäisiin maakaapelointiin. Siirtohintoja on viime vuosina korotettu reippaasti, mutta verkkoyhtiöt eivät silti ole suosineet maakaapelointia. Ilmalinjojen vaurioitumisriskejä on vähennetty leventämällä sähkölinjan aukkoja metsässä. Valitettavasti ilmalinjojen takia menetetään kymmeniä tuhansia hehtaareja tuottavaa metsämaata.

Tuntuu kohtuuttomalta, että siirtohinta on usein korkeampi kuin kulutushinta, vaikka sähkölinja on vuosikymmeniä vanha. Moni kokee epäoikeudenmukaiselta myös sen, ettei pysty arvioimaan siirtohinnan kohtuullisuutta monimutkaisen laskentamenetelmän takia.

Kuluttaja onkin täysin aseeton, kun monopoliyhtiöiden siirtohintoja ei voi kilpailuttaa.

Hallitus on myöntänyt lain epäkohdat ja luvannut puuttua kohtuuttomiin hinnankorotuksiin. Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan lainmuutos laskisi sähkösiirron vuosikorotuksen enimmäismäärää nykyisestä 15 prosentista merkittävästi. Eletään toivossa!

Yhtenä esimerkkinä nykyisen lain väljästä tulkinnasta on Savitaipaleen Niinimäkeen suunnitellusta sähkölinjasta. Elomäen maantien varresta on pakkolunastettu metsänomistajilta 40-50 metriä leveä ura. Kysyin linjan rakennuttajalta, miksi ette tee maakaapelointia, vaikka viranomaiset sitä suosittelevat. "Maasto ja maaperä on hankalaa maakaapelointiin", vastattiin. Sanoin, että ainakin pääosin alueella on tasaista sorakangasta.

Toinen esimerkki löytyy Taipalsaaren Kyläniemestä, jonne on viime vuosina rakennettu ilmalinjoja. Esimerkiksi heti lossinrannasta lähtevä ilmalinja on pahasti pilannut maiseman. Kapeaan harjumaisemaan hakattu leveä aukko pilaa totaalisesti perinnemaiseman.

Kun Kyläniemen Valokuituosuuskunta (nykyinen Saimaan Kuitu Oy) alkoi suunnitella kahdeksan vuotta sitten Etelä-Karjalan ensimmäistä valokuituverkkoa Kyläniemeen ja ehdotti sähköyhtiölle, että kuitukaapelin kanssa samaan ojaan voisi laskea sähkökaapelit, sähköyhtiö ei jostain syystä suostunut. Miksi? Valokuituverkko kuitenkin syntyi nopeasti ja kustannustehokkaasti. Kyläniemen tietoliikenneyhteydet ovat loistavat. Sen sijaan sähkö- ja verkkoyhtiön asiakkaat ovat usein saaneet tuskailla sähkökatkoksilla.

Martti K. Hytti

Lappeenranta