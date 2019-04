Lukijalta: Mielipiteet ovat vaihtoehtoisia, mutta faktat eivät

Sunnuntaina 28.4. oli lehdessä Sanomalehtien liiton ja Etelä-Saimaan yhteinen ilmoitus, joka oli mielestäni tosi hyvä. Näinhän se on, että mielipiteet ovat vaihtoehtoisia, mutta faktat eivät.

Ilmoituksen tarkoitus lienee ollut, että lukija voi täydentää avoimeksi jätetyt kohdat. Ensimmäinen kohta oli helppo: "Ilmastonmuutos on faktaa." Toinen kohta oli jo huomattavasti vaikeampi. Joka tapauksessa on faktaa, että ihminen on toiminnallaan aiheuttanut huomattavia hiilidioksidipäästöjä, joita olemassa oleva ja alati vähenevä lehtivihreän määrä ei kykene sitomaan. Siis hiilinielut ovat ehdottomasti liian pienet suhteessa ihmisen tuottamaan hiilidioksidin määrään.

Ongelman ydin ei ole suomalainen. Tosin meidänkin velvollisuutemme on kantaa kortemme yhteiseen kekoon. Mielestäni ongelman ydin ovat hävitetyt metsät ja siitä aiheutunut aavikoituminen. Myös kaskeamisella ja myöhemmin peltoviljelyllä on ollut oma merkityksensä. Nyt tämä hävittämisvimma kohdistuu trooppisiin sademetsiin, joita raivataan palmuöljypuiden tieltä, jotta voitaisiin tuottaa edullisesti "ympäristöystävällistä" biodieseliä.

Palatakseni siihen toiseen avoimeen kohtaan sanoisin: "Siitä puhutaan tarkoitushakuisesti." Ei tunnu kovin hyvältä sanalta, mutta en parempaakaan keksinyt. Varsinkin vaalien alla minulle syntyi käsitys, että ehdokkaat puhuivat aiheesta häntä lähellä olevien intressiryhmien suulla tarkoituksena näiden ryhmien suosion saavuttaminen.

Asko Munukka, Imatra