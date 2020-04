Lukijalta: Kirjastosta päästävä lainaamaan myös poikkeusaikana

Olen saanut paljon yhteydenottoja huolestuneilta ihmisiltä, jotka harmittelevat etenkin kirjastojen sulkemista. Tosiasia on, että mm. kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sulkeminen koronaepidemian takia on tehty maan hallituksen antamien määräysten perusteella. Palveluiden tuottamisen velvollisuus ei silti ole kunnilta poistunut tässäkään hankalassa tilanteessa.

Nyt Lappeenrannassa on kirjastot suljettu muuten, paitsi verkon kautta voi saada monenlaista e-aineistoa, musiikkia, elokuvia, kirjoja ja lehtiä. Monien mielestä lukemisen nautinto on kuitenkin juuri siinä, että voi pitää kirjaa kädessä, selailla ja katsella. Lasten ja lastenlasten kanssa parhaita hetkiä on kun yhdessä loikoillaan, luetaan ja katsellaan kuvia. Samat kirjat, sadut ja kuvat katsotaan ja luetaan uudelleen ja uudelleen.

Valtaosa ihmisistä nauttii lukemisesta, nyt koronaepidemian ja karanteenien takia siihen olisi aikaa. Läheskään kaikilla, etenkään vanhemmalla väestöllä ei ole mahdollisuutta tai halua käyttää e-palveluja, monilla ei ole edes siihen tarvittavaa laitetta.

Lappeenrantahan on ”innovatiivinen yliopistokaupunki, jonka intohimona on ongelmien ratkaiseminen, täynnä energiaa, rohkeaa ajattelua” jne. Nyt voisimme vielä yhdessä miettiä, olisiko kuitenkin mahdollista saada kirjaston lainaustoiminta järjestymään myös poikkeusaikana. Kuten esim. koulujen ruokajakelukin järjestyi, kun ongelmaan paneuduttiin. Ja kirjathan ovat hengen ravintoa.

Joissakin paikoissa, esim. korkeakouluilla on aluehallintovirastojen päätöksellä kirjastot saaneet toimia koko ajan. Tutkimusten mukaan sairauksien ei ole todettu leviävän lainakirjojen kautta, ei Suomessa eikä maailmalla.

Kaikissa kyselyissä kirjastot ovat hyvin tärkeällä sijalla kuntien palveluissa. Toivon, että kaupungissamme vielä vakavasti miettisimme, kuinka voisimme palvella kaikenikäisiä kuntalaisia poikkeusaikanakin, etenkin jos karanteeniaika pitkittyy.

Eeva Arvela

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan pj (sd.)

Lappeenranta