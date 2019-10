Lukijalta: Huoli Parikkalan Raja oy:stä ei ole yritysvastaisuutta

Parikkalan Raja oy ponnahti poliittiseen keskusteluun elokuussa 2018. Eräillä tahoilla oli aikomus rakentaa Kolmikannan rajanylityspaikan kiinteistöt yksityisrahoilla ja siihen tarvittaisiin Raja oy.

Malli oli suoraan kopioitu Uukuniemi Raja oy:sta, joka omisti tuolloin kiinteistöt ja otti rajanylityksistä maksua. Näillä rahoilla kunnostettiin teitä ja ylläpidettiin kiinteistöjä. Kun kävi selväksi, että toimintamalli ei enää tänä päivänä onnistu, muutettiin Parikkalan Raja oy:n tavoitteita ja elinkeinojohtaja Pekka Reiman otti yhtiön perustamisen talousarvioon sitovaksi tavoitteeksi.

Valtuustossa me allekirjoittaneet vastustimme asiaa ja saimme eräiltä keskustan valtuutetuilta kuulla, että olemme yrittäjävastaisia. Yrittäjävastaisia emme todellakaan ole. Olimme ja olemme huolissamme yhtiöstä, joka on hataralla pohjalla, ja johon kunnan omaisuutta ja maa-alueita oli tarkoitus laittaa kiinni. Olemme toistuvasti pyytäneet tietoa yhtiöön liittyen sitä kuitenkaan saamatta.

Nyt näyttää siltä, että Pekka Reiman on perustamassa kunnan nimissä yhtiötä, jossa kunta on vähemmistössä 49 prosentin omistuksella. Reimanin mukaan mukana on useita yrityksiä, mutta näistä yrityksistä tai niiden taustoista ei ole saatu kyselyistä huolimatta mitään tietoa. Tämä ei todellakaan tunnu hyvältä kuntalaisena. Toivoisimme, että elinkeinojohtaja ottaisi pienyrittäjät Parikkalassa vakavammin – sillä saralla riittäisi työnsarkaa.

Maija Valkeapää ja Jouni Kiviaho, Parikkala