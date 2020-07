Lukijalta: Etelä-Karjala on selviytyjä

Maakuntaliitto laatii selviytymissuunnitelmaa koronakriisin tähänastisten kielteisen vaikutusten minimoimiseksi. Elinkeinoelämän edustajina Etelä-Karjalan kauppakamarin hallitus ja toimialavaliokunnat, keskeiset yritysten edustajat, ovat kertoneet näkemyksensä. Lähtökohtana on se, että maakuntamme on selviytyjä.

Olemme käsitelleet asioita, jotka ovat ns. omissa käsissämme. Maakunnan eri toimijat ovat jo aikaisemmin määritelleet strategioissaan yhteisiä vahvuuksiamme, joita tulee edelleen vahvistaa, pandemiatarkistuksin. Meidän on turha kuluttaa energiaa siihen, mihin emme voi vaikuttaa.

Jo nyt matkailukesän kokemukset kertovat, että kotimaan matkailijoille suunnattuun markkinointiin kannattaa panostaa. Etelä-Karjala on Suomen turismin syntysija; vahvistetaan siis entisestään tätä muistijälkeä muualta tuleville suomalaisille. Samalla varaudutaan kansainvälisten lentoyhteyksien avautumisen mukanaan tuomaan matkailulisään. Nyt jos koskaan korostuu niin yksityisen kuin julkisen puolen matkailuyhteistyö.

Maata elvytetään julkisella rakentamisella. Meille tärkeää on saada elvytyspaketteihin mukaan keskeisiä infrahankkeita, näistä ensisijaisena Saimaan sulkukoon pidennys. Etelä-Karjala on kansainvälisen vientiteollisuuden maakunta ja pysyy sellaisena, jos viennin edellyttämä infrastruktuurin taso taataan. Ja siitä hyötyvät samalla kaikki eteläkarjalaiset.

Työnteon tavat muuttuvat, oli pandemiaa tai ei. Nyt päällä oleva tilanne on koulinut etätyön toimivuutta. Ensisijaisesti meidän on pidettävä huoli siitä, että maakunnan tietoliikenneyhteydet mahdollistavat sujuvan etätyön ”niemen nokasta ja saarelmasta”. Sinällään meillä jo on vahvuutena laadukas ja turvallinen asuin- ja työympäristö. Eteläkarjalaiset ovat kiitettävästi olleet tästä viestinviejiä etenkin sosiaalisessa mediassa.

Monet maakunnan yritykset ovat hakeneet ja saaneet poikkeusajan julkista rahoitusta. Oli syy mikä hyvänsä, nämä yritykset ovat osoittaneet halukkuutensa taistella ja selviytyä. Maakunnan eri toimijoiden on syytä olla mukana edelleen auttamassa yrityksiä laajasti poikkeustilanteesta selviytymisessä; näin pelastetaan työpaikkoja ja verotuloja, synnytetään jotain uuttakin.

Maakunnallisessa edunvalvonnassa voimme yhdessä olla vielä parempia. Otetaan EU:n eri rahoitusinstrumentit mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Tuodaan eri yhteyksissä esiin rajamaakunnan erityispiirteitä, onhan vaikutus kaupan, ravitsemuksen ja majoituksen toimialoille ollut ennenkokemattoman suuri venäläisen ostovoiman puuttumisen vuoksi.

Totaalinen kriisi on järkyttänyt turvallisuudentunnettamme; sairastuminen, lomautus, työpaikan menetys… Yhteinen tehtävämme on tulevaisuudenuskon säilyttäminen; tästä selvitään ja huomenna on taas paremmin. Luottamusta herättää se, että maakunnalla on yhteinen näkemys tulevaisuudesta. Etelä-Karjalassa emme pelkää uusia ideoita. Vaan vanhoja.