Lukijalta: Työmarkkinoilla historiallinen muutos

Jo pidempään on ollut arvailuja, että jokin työnantajaliitto ilmoittaa lopettavansa valtakunnallisten työehtosopimusten tekemisen. Uhkailuja eri aloilla on kuultu, mutta odotetusti Metsäteollisuus ry ehti ensimmäisenä.

Toimi on täysin suunniteltu. Hienot herrat iskivät ehdotuksellaan juuri nyt kun kansalaisilla ja hallituksella on kädet täynnä työtä pandemian sekä heikon taloustilanteen kanssa. Aika moraalitonta, mutta mitäpä muuta olisi voinut edes odottaa.

Pandemiaa on valtion toimesta tuettu jo yli 22 miljardilla, tai selvemmin sanottuna yrityksiä on tuettu 22 miljardin euron edestä avustuksilla ja lainoilla ja Business Finland työnsi kolmelle suuryritykselle hiljan 60 miljoonaa euroa lisää tuotekehitykseen. Yksi näistä saajista on Metsä Group, jonka pääjohtaja on Ilkka Hämälä.

Edessä voi olla suuri muutos työehtojen muotoutumisessa, ja muutos tuo ehkä Suomeen enemmän työtä mutta sitä varmemmin palkanalennuksia.

Kyse on kokoomuksen ja EK:n yhdessä suurpääoman kanssa masinoima ala-arvoinen teko.

Markus Malmi

Lappeenranta