Lukijalta: Suojatielle ei pidä rynnätä suinpäin sivuilleen vilkaisematta

Muistan, kun aloitin autoilun, suojatien ylityksessä noudatettiin varovaisuutta ja toimittiin ihmisen oman edun mukaisesti. Suojatie tulee ylittää katsomalla ensin oikealle, sitten vasemmalle ja vielä oikealle ja rauhallisesti, jolloin on turvallisesti tehnyt ylityksen. Nyt näin tekevät lähinnä lapset ja osittain naiset. Miesten ylityksissä suurelta osin on toivomisen varaa. Ei suojatielle lennetä, kun petolintu saaliin niskaan, sillä se on varma, että silloin tapahtuu vahinkoja.