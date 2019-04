Lukijalta: Mikään puolue ei tunnu olevan huolestunut yli 100 miljardin euron valtionvelasta

Vaalien läheisyys saa osan ihmisistä käyttäytymään varsin oudosti. Pitää säntäillä paikasta toiseen ja puhua ajattelematta mitä puhuu.

Vallanhimo on vallannut ihmiset. Sen tähden ollaan valmiita lupaamaan äänestäjille asioita, joiden uskotaan miellyttävän heitä. Yksi lupaa satasen eläkkeisiin, veroja lisää maidolle ja lihalle – kieltää sen seuraavana päivänä, toisen asteen koulukirjat ilmaisiksi. Veroja lisää niille, jotka työtä tekevät ja yrittävät. Kansalaispalkka kaikille. Anteeksipyyntö mies -sanan käytöstä. Missä ovat isot avaukset todellisten ongelmien ratkaisemiseksi?

Talousvaikeuksissa painiva Eksote lupailee puheenjohtajan suulla ilmaiset terveyskeskuskäynnit. Maaseudun asukkaiden tarvitsemat polttomoottoriautot käyttökieltoon. Kieltäjät itse eivät Helsingissä pääse edes alle kilometrin matkaa ilman taksia. Eikö joukkoliikenne toimi! Entä maaseudun joukkoliikenne?

Metsien asiantuntijat tuntuvat löytyvän myös samalta suunnalta. Ihmiset, jotka ovat asuneet tiloillaan satoja vuosia eivät heidän mielestään tiedä, miten maalla asutaan. Tällä menolla maaseudun alasajajille saattaa tulla nälkä. Sotien jälkeen maalaisserkut olivat arvossaan. Paljon luvataan.

Mikään puolue tai yksikään ehdokas ei tunnu olevan huolestunut yli 100 miljardin valtionvelasta. Syömävelkaa otetaan lisää – hallitusta moititaan, kun se yrittää suitsia velan ottoa. Velan lyhentäminen kaksi miljardia euroa vuodessa kestäisi yli 50 vuotta. Minkä ikäinen lapsenlapsesi olisi, kun velka on maksettu pois? Minkälaisen perinnön me annamme lapsillemme, noin 20.000 euron velkasekin. Sekö on tasa-arvoa? Usein verrataan Norjaan. Norjan valtiolla on varallisuutta – osakekursseista riippuen noin 160.000 euroa/asukas. Sähköautokeskustelussa kannattaa pitää jalat maassa, kun puhutaan mitä Norja tekee.

Veronkorotusten tie ei kovin kummoisia tuo. Globaalissa maailmassa ihmiset ja yritykset äänestävät jaloillaan. Aikoinaan paperipomo Jouko Ahonen tuumi, ettei tehtaita voi viedä. Oikeassa hän oli siinä. Muussa ei sitten ollutkaan. Pitää muistaa, ruokkivaa kättä ei kannata katkaista! Vastikkeeton rahankylvö omille tai tänne tulleille johtaa Kreikan tielle.

Heikommista on huolehdittava. Tällä yhteiskunnalla ei ole varaa suureen ”vapaamatkustajien” joukkoon. Yli 100 miljardin euron valtionvelka ja yhä huononeva huoltosuhde johtaa ennenpitkää siihen, että heikoimmistakaan emme pysty huolehtimaan.

Presidentti Kennedy jo 1960-luvulla kysyi: ”Mitä sinä voisit tehdä maasi hyväksi, eikä mitä maa voisi tehdä sinun hyväksesi?” Tässä on viisautta tällekin päivälle. Lupaukset ovat lupauksia, teot ovat tekoja. Käyttäkää ääntänne, käyttäkää oikeuttanne. Äänestäkää.

Kalevi Ikonen, Lappeenranta