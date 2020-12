Itäisen Suomen suurin ja tärkein yhteinen kehittämishanke on vihdoin ottamassa edistysaskeleita. Itäradan eteneminen on odotetusti aiheuttanut kritiikkiä ja periaatteellista vastustusta Lahdessa ja Kotkassa, joilla on asiassa omat intressinsä ajettavana.

Helsinki–Vantaan lentoasemalta Porvoon kautta Kouvolaan kulkevan Itärata-linjauksen takana on yksimielisenä ja yhtenäisenä rintamana koko itäinen Suomi. Vankka ja laaja tuki itäradalle tuli esiin, kun 18 kaupunkia ja kuntaa tekivät alkusyksystä alustavan pääomituspäätöksen Itäradan suunnitteluhankeyhtiöön osallistumisesta. Lisäksi itäisen Suomen maakunnat ovat Itärata-linjauksen takana.

Itäradan eteneminen tähän pisteeseen ei ole myöskään tapahtunut kevyin perustein, vaan asiaa on selvitetty useaan kertaan. Uusimman Väyläviraston selvityksen mukaan Itäradan Porvoo–Kouvola linjaus on paras ja kustannustehokkain vaihtoehto uudeksi idän suunnan yhteydeksi. Se nopeuttaisi itäisen Suomen matka-aikoja laajimmin parantaen yhteyksiä sekä Savon- että Karjalan radan osalta kansainvälisiä henkilöjunayhteyksiä unohtamatta.

Itäradan uuden raideyhteyden kustannusarvio on 1,7 miljardia euroa, ja uutena ratahankkeena se on kalliimpi, mutta toisaalta palvelutasoltaan huomattavasti parempi kuin vaihtoehto, jossa kehitettäisiin pelkästään nykyratoja. Väylän tämän hetkiset suunnitelmat eivät sisällä myöskään merkittäviä nykyratojen parannustoimenpiteitä vilkkaasti liikennöidylle Kerava─Kouvola välille. Lahden kautta kulkeva nykyinen raideyhteys ei siis pysty tarjoamaan vastaavaa matka-aikojen nopeutusta idän suunnan liikenteelle kuin uusi Itärata. Täysimääräisten hyötyjen saavuttamiseksi tarvitaan investointeja myös Savon ja Karjalan ratojen parannustoimiin. On kuitenkin tärkeää saada suunnittelu käyntiin uuden radan osalta.

Valmistuessaan Itärata palvelisi pääkaupunkiseutu mukaan lukien lähes kahta miljoonaa ihmistä ja todella laajaa aluetta – puolta Suomea. Uuden radan myötä itäisen Suomen rataverkolle saataisiin lisäkapasiteettia, joka tukisi poikittaissuuntaisen henkilöjunaliikenteen lisäämistä sekä parantaisi tavaraliikenteen edellytyksiä jo kuormitetulla rataverkolla. Lahtikin säilyttäisi kysyntää vastaavat nopeat henkilöjunayhteytensä pääkaupunkiseudulle. Itärata yhdistäisi myös Porvoon uutena rautatiekaupunkina rataverkkoon ja toisi sen tuhansille pendelöijille nopean yhteyden Vantaalle ja Helsinkiin.

Itäisen Suomen saavutettavuus ja liikenneyhteydet ovat jääneet jälkeen muun Suomen kehityksestä. Itäradassa kyse ei ole vain nopeammasta yhteydestä, vaan kyse on myös laajan alueen kehityksestä ja elinvoimasta. Merkitykseltään Itärata ei kalpene muille suunnitteilla oleville suurille ratahankkeille. Puolen Suomen yhteinen tahtotila on, että Itärata etenee liikenne- ja viestintäministeriön esittämällä tavalla talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsittelyyn, jonka jälkeen päästään jatkamaan kohti suunnitteluhankeyhtiön perustamista. Itärata ei ole uhka vaan mahdollisuus koko Suomelle.

Jarmo Pirhonen, Kuopion kaupunginjohtaja

Marita Toikka, Kouvolan kaupunginjohtaja

Kari Karjalainen, Joensuun kaupunginjohtaja

Kimmo Jarva, Lappeenrannan kaupunginjohtaja

Timo Halonen, Mikkelin kaupunginjohtaja

Jukka-Pekka Ujula, Porvoon kaupunginjohtaja

Jari Tolonen, Kajaanin kaupunginjohtaja

Kai Roslakka, Imatran kaupunginjohtaja

Pekka Hirvonen, Kiteen kaupunginjohtaja

Vesa Huuskonen, Parikkalan kunnanjohtaja

Kari Kuuramaa, Taipalsaaren kunnanjohtaja