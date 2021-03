Kukaan meistä ei osannut vuosi sitten aavistaa, mitä Kiinan Wuhanista alkujaan lähtenyt virus tulisi aiheuttamaan reilun viiden miljoonan asukkaan Suomessa. Tänä aikana media on täyttynyt koronaa koskevasta uutisoinnista ja viime viikkoina mediassa on ollut myös runsasta keskustelua koronarokotuksista. Näin terveydenhoitajan näkökulmasta on ollut ikävä huomata, että rokotuksia koskeva keskustelu ei aina ole ollut asiallista tai kannustavaa, vaan kansamme keskuudessa käyty keskustelu on muuttunut jopa itsekkääksi ja negatiiviseksi.

Miksi ikääntyvät rokotetaan ensin ja miksi minä en saa vielä rokotetta? Tälle on olemassa selkeä selitys.

THL:n mukaan koronarokotusstrategian tavoitteena on estää vakavia tautitapauksia, ennenaikaisia kuolemia ja elinvuosien menetystä sekä ylläpitää terveydenhuollon kantokykyä. Valittu rokotusjärjestys on tarkkaan harkittua ja perustuu lääketieteelliseen riskinarvioon rokotustavoitteita tukien. Maakuntamme rokotusjärjestys ei perustu niin sanottuun mututuntumaan, vaan rokottaminen ja sen järjestys perustuu THL:n nimeämän kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän määrittämään järjestykseen.

Ikääntyvien osuus täällä Etelä-Karjalassa on suuri. Ja mitä taas koronavirukseen tulee, on hyvä huomioida, että ikä on merkittävin vakavan koronataudin riskitekijä. Korkean iän lisäksi on olemassa monia voimakkaasti virukselle altistavia sairauksia (mm. akuutti syöpä) sekä altistavia sairauksia (mm. sepelvaltimotauti). Täten rokotusta suositellaan kaikille edellä mainituille kansalaisille.

Rokotteet saapuvat Suomeen pienissä erissä. Se, milloin rokotusta tullaan tarjoamaan millekin ryhmälle, riippuu muun muassa rokotteiden saatavuudesta. Siihen, kuinka kauan rokottamiseen menee vielä aikaa, jotta kaikki halukkaat maakunnassa ovat rokotettuja, ei valitettavasti kukaan osaa vastata.

Hyvät eteläkarjalaiset, maltti on nyt valttia – jokainen meistä tulee koronarokotteen saamaan, ennemmin tai myöhemmin, silloin kun on sen aika. Tällaisena leviämisvaiheen aikana, rokotetta odottaessa, kehottaisin nyt kaikkia toimimaan annettujen ohjeiden ja alueellisten suositusten mukaisesti, jotta tämä virus saataisiin nujerrettua.

Hanna Valtonen

Terveydenhoitaja

Imatra