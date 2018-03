Lukijalta: Taksikuljetusten arki unohtui lainsäätäjältä

Usealle ihmiselle taksi tarkoittaa sitä välttämätöntä pahaa, liittyen ravintolailtaan. Moniko päättäjä on miettinyt sitä näkymätöntä puolta taksista lakeja laatiessaan? Elämä todellakin on toisenlaista kehäteiden ulkopuolella, ja mitä pidemmälle pääkaupunkiseudulta mennään, sen monimuotoisemmaksi taksin arki osoittautuu.

Yleinen käsitys – myös päättäjillä – on, että taksi ajaa paikasta toiseen, ja ihmiset hyppivät kyytiin – kadun laidassa taksia odottaen. Muistisairaiden vanhusten kohdalla puhutaan äärimmäisestä asiakaspalvelusta. Iso osa vanhuksista asuu yksinään ja kodinhoitaja on käynyt laittamassa vanhuksen lähtökuntoon tuntia, jopa kahta aiemmin, ennen taksin saapumista. Tuona aikana on usein ehtinyt tapahtumaan kaikenlaista. Tekohampaat on eksynyt suusta jääkaappiin, päällysvaatteet on vaihtunut takaisin yöasuun, avain on siirretty kaulanauhasta tyynyn alle…

Jokainen muistisairas ihminen on yksilö, ja häntä palvellaan yksilönä myös taksin toimesta. Äärimmäisen tärkeä asia kyseiselle asiakasryhmälle on tuttu kuljettaja. Tästä syystä meillä on aina sama kuljettaja samoille asiakkaille. Poikkeuksena loma-ajat, niihin suhtaudutaan tahollamme äärimmäisellä huolellisuudella ja jokaisen asiakkaan yksilölliset tarpeet käydään yhdessä läpi lomatuuraajan kanssa. Oma lukunsa ovat pyörätuolia käyttävät tai muuten liikuntarajoitteiset asiakkaat.

Eksote on aloittanut kuljetusten kilpailuttamisen. Palvelukuvaus on laadittu Eksoten toimesta vaikeasti ymmärrettäväksi. Kysymyksiimme vastattiin ristiriitaisesti ja epäselvästi. Olisihan se kiva jättää tarjous, mikäli tietäisi mistä tarjotaan. Mielellään jatkaisi Eksoten kanssa yhteistyötä, jota allekirjoittaneella on takana lähes 30 vuotta, ensin kuljettajan roolissa ja viimeiset 15 vuotta autoilijana.

Nyt päättäjät, herätys! Milläköhän kulkuneuvolla tulevana kesänä edellä mainitut asiakkaat kulkevat?

Esimerkki tarjousasiakirjojen mahdottomuudesta: Kuljettaja hakee hissittömän kerrostalon kolmannesta kerroksesta pyörätuolissa kulkevan asiakkaan. Portaikossa edetään rappu kerrallaan, pelkästään kuljettajan lihasvoimaa käyttäen. Asiakas viedään kilometrin päässä sijaitsevaan kauppaan. Palvelukuvauksen mukaan kyseisestä kuljetuksesta saatava korvaus on noin seitsemän euroa, ja tästä summasta sitten tarjotaan alennusprosentteja.

Vaarassa on, että eniten ammattitaitoa vaativat asiakasryhmät jäävät vaille asianmukaista kuljetusta. Olkaahan omaiset tarkkana siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu.

Jarkko Husu, Lappeenranta