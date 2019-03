Lukijalta: Tuetaan nuorten ohjaajien kouluttamista osallistumalla heidän palkkakustannuksiinsa

Liikunnan merkitys ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin on kiistaton. Säännöllinen ja monipuolinen liikunta edistää toimintakykyä ja terveyttä. Se ehkäisee ja hoitaa monia sairauksia. UKK-instituutin viime vuonna tekemän tutkimuksen mukaan vähäinen fyysinen aktiivisuus ja huono kunto aiheuttavat yhteiskunnalle jopa kolmen miljardin euron vuotuiset kustannukset. Siihen summaan on toki laskettu kaikki suorat ja epäsuorat vaikutukset. Niin pitääkin.

Päättäjät puhuvat juhlapuheissaan, kuinka nuorten liikunta on tärkeää. Vähitellen on myös ymmärretty ja todistettu,että liikunta ja sopiva kuntoilu on vanhemmillekin ihmisille parempi vaihtoehto kuin sängyn pohja. Tämän asian seuranta ja todistaminen vaatii useita vuosia. Sepä siitä vaikean päättäjälle tekeekin. Rohkeus ei riitä.

Lappeenranta ja Imatra voivat ketterällä päätöksenteolla tehdä veret seisauttavan liikkeen.

Asia on vakava ja juhlapuheet eivät enää riitä. Kun vanhemmat välittävät lapsen terveydestä, niin myös yhteiskunnan on otettava aivan toisenlainen ote.Päättäjien on varmistettava, että liikunta- ja hyvät kulkumahdollisuudet ovat kunnossa puhutaanpa sitten kevyen liikenteen väylistä, leikkipuistoista tai kentistä ja urheiluhalleista. Ympäristöllä, virikkeillä ja olosuhteilla on tärkeä merkitys.

Lappeenranta ja Imatra voivat ketterällä päätöksenteolla tehdä veret seisauttavan liikkeen. ”Otetaan” noista kolmen miljardin kuluista osa terveyden ja hyvinvoinnin alkupään järjestelyihin. Ei hölmö tarvitse olla. Aloitetaan tukemalla nuorten ohjaajien kouluttamista ja osallistumalla heidän palkkakustannuksiinsa. Samalla mahdollistetaan iltapäiväkerhotoiminta koulujen ja seurojen yhteistyönä. Tähän tarvitaan koulutettuja ohjaajia.

Alueen seurat tekevät äärettömän tärkeää työtä liikuntatottumusten juurruttamiseksi sekä terveyden ja hyvinvoinnin eteen. Ilman merkittävää tukea ihmiset sielläkin väsyvät ja siirtyvät itse sinne ”kolmen miljardin ketjuun”. Suomessa on paikkakuntia, missä hallit ja harjoituspaikat ovat harrastajille maksuttomia. Jossakin on tehty arvovalintoja…

Imatran Ukonniemessä ja Lappeenrannan Sammonlahdessa on molemmissa ammottava aukko keskellä laadukkaita urheilupaikkoja. Molempiin mahtuisi hyvin ammattimaisesti toimiva akatemia nuorille eri lajien urheilijoille. Imatra voi ylpeillä Aviasportilla ja kun Lappeenranta saa oman monitoimihallinsa on Etelä-Karjalassa vetonauloja urheilijalupauksille ja yleisölle ympäri Suomen. Tarvitaan nuorille matala kynnys harrastamiseen ja huipuille huippuedellytykset. Se merkitsee kaivattua elinvoimaa Etelä-Karjalaan.

Jukka Vakkila, ammattivalmentaja, kansanedustajaehdokas (kok.), Savitaipale