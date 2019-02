Lukijalta: Metsäsektorin toimintaedellytyksistä on pidettävä hyvää huolta

Etelä-Karjalan maakuntaan on keskittynyt metsäteollisuutta erityisen paljon. Maakunnassa jalostettiin noin 20 prosenttia kaikesta metsäteollisuuden Suomessa käyttämästä puusta vuonna 2017. Puumääränä se on lähes 14 miljoonaa kuutiometriä. Suunnilleen samassa suhteessa voi arvioida alueen teollisuuden tuovan vientituloja maahamme. Koko maan tasolla metsäteollisuuden vientitulot olivat noin 12 miljardia euroa.

Puuraaka-aineen hankinta luo merkittäviä suoria rahavirtoja metsänomistajille sekä puun korjuu- ja kuljetusyrittäjille. Etelä-Karjalan alueella puuta korjattiin noin 2,9 miljoonaa kuutiometriä vuonna 2017. Siitä kertyi metsänomistajille myyntituloja noin 95 miljoonaa euroa. Yrittäjiltä puolestaan ostettiin puun korjuu- ja autokuljetuspalveluja noin 52 miljoonalla eurolla. Puun ja palvelujen ostot ulottuvat laajalle myös naapurimaakuntiin eli kymmenien miljoonien eurojen rahavirtoja syntyy myös niihin.

Kakku on vain kasvanut, vaikka se on syöty kahteen kertaan.

Metsäsektori tuottaa merkittävän verokertymän kansantalouteen. Hiljattain tehdyn selvityksen mukaan metsäteollisuus yhdessä metsätalouden ja näihin liittyvien hankintatoimialojen kanssa kerrytti valtion verotuloja lähes neljä miljardia euroa vuonna 2014. Tästä noin puolet kertyi palkasta maksettavien verojen ja sivukulujen kautta, noin viidennes arvonlisäverosta ja loput verokertymästä karttui yhteisöjen tuloveroista ja polttoaineveroista.

Metsien hyvä hoito on osaltaan luonut pohjan metsäteollisuuden kehitykselle ja kasvulle. Metsänhoidon ansiosta puuvaramme ovat kasvaneet suuremmiksi kuin koskaan. Näin siitä huolimatta, että viimeisen sadan vuoden aikana puuta on ehditty korjata metsistämme yhteensä noin viisi miljardia kuutiometriä eli kaksinkertaisesti nykypuuston määrä. Tämä on vahva näyttö siitä, että meillä osataan kestävä puuntuotanto. Kakku on vain kasvanut, vaikka se on syöty kahteen kertaan.

Osaamisesta ja metsäsektorin toimintaedellytyksistä on pidettävä hyvää huolta myös jatkossa. Samalla on panostettava entistä enemmän kestävyyden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen ja metsien eri käyttömuotojen yhteensovittamiseen.

Jouni Väkevä, elinkeinopäällikkö, Suomen metsäkeskus