Lukijalta: Jäitä hattuun jäähallista päättäville!

Jäähallia mietitään ja suunnitellaan monella taholla ja samanaikaisesti siihen kysytään kantaa myös kuntalaisilta. Suosiota on saanut, niin kuntalaisilta kuin valmistelijoiltakin, Lappeenkadun päälle suunniteltu ratkaisu, johon liittyy tukipaalujen varaan rakennettu kansi, jonka päälle varsinainen halli rakentuisi.



Tällaisen, pelkän kannen rakentamisen kustannukset ovat noin 25–30 miljoonaa euroa. Kannen päälle rakentuva monitoimijäähalli lisäisi kustannuksia 50 – 55 miljoonaa euroa.



Tämän kaltaisen hankkeen kustannukset alkavat jo alkumetreillä olla lähellä 100 miljoonaa euroa, sillä kaupunki-infran rakentaminen, pysäköinti- ja liikenneyhteyksien ratkaisut seuraavat hanketta väistämättömästi ja antavat oman hintalappunsa hankkeelle.



Pelkän hallin rakentaminen Kisapuistoonkaan ei poista alueen asukasviihtyvyyteen liittyviä häiriöitä, eikä liikenteen solmukohtia. Sinne rakentaminen on kuin rakentaisi taaksepäin vailla tulevaisuuden kehitysmahdollisuuksia. Nostalgia on hyvä, mutta se ei voi, eikä saa olla rakentamisen peruste. Edellä mainitusta näkökannasta huolimatta, on Kisapuiston alueesta pidettävä ehdottomasti huolta matalan kynnyksen harjoittelu- ja liikuntapaikkana lapsille, nuorille ja muille harrastajille. Kisapuistolle on eittämättä paikkansa, mutta uuden hallin paikaksi se ei sovi.



Kivenkadun ja Opintien paikat ovat hyvinkin samankaltaiset liittyen sijaintiin, liikennöintiin ja tulevaan kehitykseen. Molemmat vaihtoehdot olisivat tonttitilavuudeltaan rajoittuneet ja rakentamista tähän hetkeen, ei välttämättä tulevaan.



Uuden hallin tulee olla ensisijaisesti käyttötarkoitukseensa sopiva, niin tilankäytön kuin kustannuksienkin suhteen. Sen ei pidä keinotekoisesti ja väkisin yrittää ratkaista yhdellä rakennuksella kaikkia liikuntaan liittyviä haasteita. Tällainen pyrkimys voi aiheuttaa tilanteen, missä uudet tilat ovat alusta alkaen toimimattomat.



Tarvitsemme realistisen sijaintivaihtoehdon, joka mahdollistaa jäähallin rakentamisen ja sen välittömään läheisyyteen rakentuvan energia- ja kustannustehokkuudeltaan toimivan erillisen hallin, jossa voidaan harrastaa erilaisia palloilu- ja muita tilaa vaativia lajeja, kuten yleisurheilua juoksuratoineen. Mikä on tällaisen yhdistelmän paikka, missä energian, paikoituksen ja liikenneyhteyksien, sekä monen muun tekijän synergiaetu saadaan parhaiten toteutumaan? Tämä on mielestämme ratkaisua hakevan työryhmän ensisijainen tehtävä.



Yksinkertaiset ja selkeät hankeratkaisut kohdentavat veroeurot useimmiten siten, että ne pysyvät parhaiten budjetissaan veronmaksajien kannalta katsottuna.



Kalle Saarela (ps.) ja Juha Turkia (ps.), Joutseno