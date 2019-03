Lukijalta: Kuutinkulma ja Norpannurkka ovat olleet kohtaamis- ja virkistymispaikkoja useille sadoille ihmisille

Lappeenrannan kaupunki on lopettanut kouluja sitä mukaa, kun rakennuksista on havaittu sisäilmaongelmia tai pienet kyläkoulut ovat käyneet kannattamattomaksi ylläpitää. Tästä on ollut seurauksena lähes poikkeuksetta, että alueen asukkailta on mennyt harrastus ja -kohtaamistiloja. Seuraava vaihe on mitä todennäköisesti menettää yhteisillä verorahoillamme hankittuja ilmaisia muita kaupungin omistamia kokoontumistiloja.

Alkuviikosta Eksote kertoi, että se luopuu kahdesta suositusta yhteisötilasta Kuutinkulmasta ja Norpannurkasta. Nuo tilat ovat aiemmin olleet juuri niin käytettyjä kuin vain on mahdollistettu. Näistä tiloista on muotoutunut kohtaamis- ja virkistymispaikkoja useille sadoille erityisesti ikä-ihmisille. Nyt Eksote katsoo, ettei sille kuulu tilojen ylläpito ja ohjaajien palkkaaminen, mutta voi "koordinoida" eri tahojen tilaisuuksia.

Samaan ajankohtaan kaupungista on poistunut myös lukuisia pankkien, vakuutuusyhtiöiden ja eri tahojen tiloja, joissa on voinut kokoontua ja kuulla ajankohtaisia asioita.

Kaikki nämä tilat ja tilaisuudet ovat mielestäni yhteisössä merkityksellisiä ja paljon enemmän kuin pelkän tilan osalta. Asukkaat tarvitsevat kohtaamistiloja ja näitä poliittiset päättäjämme ovat valmiit lopettamaan ja ummistamaan silmänsä seuraumuksista.

Oman käsitykseni mukaan yhteisten tilojen ylläpito ja ihmisten aktivointi kohtaamaan toisia on todellista yhteisövastuuta. Kaikki kuitenkin huomioiden siten, että ne ovat saavutettavissa, käyttö riittävää ja niissä voi tehdä muutakin kuin istua kahvikupin äärellä. Nyt tehdyt päätökset eivät tue tätä tavoitetta. Päätöksiä on ohjannut eurot eikä ihmisten todelliset tarpeet.

Ratkaisu ei ole vain kahvilat tai satunnaiset ja jatkuvasti vaihtuvat tilat.. Edullisia kiinteästi sovittavia kokoontumistiloja on useillekin kolmannen sektorin toimijoille jo aivan liian vähän.

Juhani Sirkiä, Lappeenrannan keskusta-alueen raadin puheenjohtaja