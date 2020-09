Lukijalta: Johtaako Lappeenrannan kaupunginjohtaja esikuntineen valtuustoa harhaan keskustan jäähallissa

Kaupunginvaltuustolle esiteltiin 31.8. Lappeenrannan keskustaan mahdollisesti rakennettavaa jäähallia. Tilaisuutta käsitteli artikkelissaan toimittaja Vesa Salminen. Hän kertoi, mitä eri valtuutetut kyselivät, mutta vastauksista ei juurikaan kerrottu, vaikka kaupungin palkkaama konsultti käytti peräti 47 diakuvaa hankkeen selvittämiseksi. Salmisen mukaan erittäin merkittävää on se, että kaupunginjohtaja Jarva esikuntineen on hankkeen takana.

Ainoa konkreettinen tieto oli se, että keskustaan mahdollisesti rakennettavan jäähallin rakennuskustannus on 42,5 miljoonaa euroa. Tämäkin tieto on kovin epämääräinen, koska mitään varmuutta ei ole siitä, että tähän summaan sisältyvät kaikki kustannukset. Kuluneen prosessin aikana kun on tullut lähes tavaksi kikkailla kustannuslaskelmilla.

Ainoa oikea tapa laskea kustannukset on se, että varsinaisen jäähallin rakennuskustannuksiin lisätään kaikki ne menoerät, jotka on maksettava, jotta jäähalli voidaan rakentaa keskustaan (katujen ja putkistojen siirrot yms.). Niitähän ei olisi, ellei hallia rakennettaisi. Samaan listaan on myös lisättävä niiden talojen hinta, jotka kaupunki osti pois häiritsemästä hallin rakentamista.

Jos Salmisen artikkelissa investointikustannukset on esitetty kohtuuttoman suurpiirteisesti, niin vähintään yhtä epäselviksi jäivät hallin käyttökustannukset.

Haaveet suurista yleisötilaisuuksista eivät perustu mihinkään todellisiin selvityksiin – pikemminkin ”herrojen huaveita”. Samaan perustelemattomaan joukkoon kuuluvat myös kuvitelmat siitä, että jäähalli piristäsi keskustaa. Varmaa sitä vastoin on se, että mittakaavaltaan ympäristöönsä täysin sopimaton suuri rakennusmassa heikentää kaupunkikuvaa merkittävällä ja korjaamattomalla tavalla.

Toivottavasti valtuutetut ymmärtävät vaatia vastuunsa tuntevien todellisten ammattilaisten laatimia selvityksiä ennen päätöksen tekoa.

Klaus Pelkonen

Lappeenranta