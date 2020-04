Lukijalta: Suomen koronalinja pahin mahdollinen

Koronavirus rantautui Suomeen muita Euroopan maita myöhemmin. Siksi hallituksen jahkailusta huolimatta torjuntatoimet käynnistyivät vain muutaman päivän myöhässä. Silti rajoitustoimet ovat tehneet tehtävänsä. Koronaan sairastuneiden ja kuolleiden määrä on saatu pysymään kohtuullisena.

Entä tästä eteenpäin? Pääministeri Sanna Marin (sd.) julisti sunnuntaina, että "emme pysty pysäyttämään tautia, emmekä pyri siihen, koska se on mahdotonta".

Ei se ole mahdotonta. Esimerkiksi Uuden-Seelannin pääministeri Jacinda Ardern sanoi maanantaina, että "Uusi-Seelanti on onnistunut pysäyttämään koronaviruksen laajamittaisen ja huomaamatta tapahtuvan leviämisen".

Uudessa-Seelannissa voidaan pikkuhiljaa palata normaaliin elämään. Suomessa THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan koronahuippu on vasta kaukana edessäpäin. Rajoituksia hieman löysätään, mutta koronasairastumiset ja kuolemat ilmeisesti jatkuvat suurinpiirtein nykyisessä laajuudessa useita kuukausia, ehkäpä noin vuodenvaihteeseen saakka. Samaan aikaan riskiryhmiä pahoin rasittava kotiaresti jatkuu vähintään yhtä kauan.

Valittu linja on Suomen kansantaloudelle tuhoisa. Yritystoiminta on liian kauan suurelta osin täysin jumissa. Valtion talous kohtaa Kreikka-ilmiön: valtio velkaantuu paljon enemmän kuin nyt on arvioitu.

Lopputulema on, että Suomi selviää koronasta vasta rokotteen ja/tai lääkkeen kehittämisen myötä. Siis joskus 1–2 vuoden kuluttua. Sitä ennen korona on aiheuttanut yhteiskunnassa niin pahaa tuhoa, että siitä toipuminen kestää vähintään vuosikymmenen.

Hallituksen tällä tietoa valitsema linja on äärimmäisen edesvastuuton. Uuden-Seelannin ja monen muun maan valitsema tie olisi paljon parempi vaihtoehto.

Reijo Tossavainen

Savitaipale