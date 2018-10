Lukijalta: Pienen joukon valta päättää enemmistön asioista pelottaa

Ollaan tultu päätepisteeseen. Hallituksella on muutama kuukausi vielä aikaa järjestelmälliseen terveydenhoidon alasajoon. Sairaanhoitopiireille kuuluvien kiinteistöjen kaupoissa eurot vaihtavat omistajaa. Hoivapaikat siirtyvät kansainvälisille pörssiyhtiöille.

Sairaanhoitopiireissä valmistellaan muutosta epämääräiseen tulevaisuuteen. Keskeisessä osassa olevat työntekijät ja asiakkaat eli potilaat seuraavat sivusta tätä suurta uudistusta. Ja pelkokerroin kasvaa. Yksinkertaisesti siksi, ettei kukaan tiedä, miten muutokset vaikuttavat palveluiden saatavuuteen ja miten henkilöstön tulevaisuus taataan, että työsuhde jatkuu kuten aiemmin ja jo ansaituilla eduilla.

Loppujen lopuksi meille jää statistin eli sivustaseuraajan osa.

Lohdutonta tässä kuviossa on se, että ne, joihin muutokset koskettavat eniten, ovat täysin tämän juupas-eipäs-näytelmän ulkopuolella. Loppujen lopuksi meille jää statistin eli sivustaseuraajan osa. Koen itse soten mahdollisen tulon ja sen tuomat epämääräiset ja sekavat kuviot hyvin vastenmielisinä ja vaikeaselkoisina. Edelleenkin, vaikka rautalangasta on pyritty meille tavallisille tallaajille muutosta markkinoimaan vuosisadan merkittävimpänä uudistuksena. Sote-sotkun sekavuudesta viimeisin näyttö saatiin keskustan edustajan sooloilusta Vaasan sairaalan tulevaisuuden palvelutarjottimesta. Pekka tuli puskasta ja yllätti omatkin kepukaverit.

Katsellessani A-talkia (Yle 27.9.) ja varsinkin kuunnellessani herkin korvin pääministerin ja valtiovarainministerin jutustelua, ymmärsin kuinka ”pihalla” he ovat arkitodellisuudesta. He nauttivat korkeaa palkkaa kaikkine etuisuuksineen, heitä kuljetetaan paikasta toiseen ja ilmaisia lounaita riittää. Heidän on mahdotonta enää kyetä näkemään ympäröivää todellisuusmaailmaa.

Siitä tullaan asian ytimeen. Pieni piiri, joka päättää enemmistön asioista ja varsinkin sorkkii kautta aikojen maailmanlaajuisestikin arvostettua terveydenhuoltoamme, moukaroi koulutusjärjestelmäämme ja kiristää suurelta osin ilman omaa syytään olevia työttömiä aktiivimallilla, käyttää valtaansa sumeilematta.

Terve ja avoin demokratia pitää sisällään inhimillisyyttä, oikeudenmukaisuutta ja humaaneja ajatuksia ihmisyydestä. Siihen kuuluu myös vuorovaikutteista keskustelua päättäjien eli valtaapitävien ja kansan kesken. Nyt ylitsemme on pyyhkiytynyt sanelupoliitikan tsunami.

Happamia sanoi kettu, joku voi luulla. Ei – sanon minä, mutta vaaleja odotellessa.

Jaana Kuokka, Taipalsaari