Lukijalta: Miksi työllisyysaste vaihtelee kunnittain?

Taipalsaarella matalin työttömyysaste Etelä-Karjalassa Ihmetyttää ,ettei ketään eikä mitään tahoa näytä kiinnostavan kysymys, miksi.

Nimenomaan joidenkin kuntien työttömyysasteet ovat hyvin alhaisia. Joskus näkyy mediassa lyhyitä juttuja kyllä siitä, että nyt tämän ja tuon maakunnan alhaisin työttömyys oli tässä tai tuossa kunnassa. Mutta olisiko joskus hyvä ottaa selvää, mistä se johtuu ja mitkä kunnan tai yksittäisen henkilön toimenpiteet sen saavat aikaan. Miksi joissakin aivan pienissäkin kunnissa tai juuri niissä saattaa olla todella alhainen työttömyys poiketen ympäröivästä maakunnasta tai maakunnan keskuksesta.

Voihan olla myös varsinkin pienissä kunnissa niin, että työttömyyden pitkittyessä mielellään poistutaan virallisesta työvoimasta sosiaalisesta paineesta tai muusta johtuen. Tai sitten niissä voidaan ohjata ne pitkäaikaistyöttömät, joilla on paljon työllistymisen esteitä oikeisiin toimenpiteisiin (sosiaali- ja terveystoimi) pois TE-toimiston listoilta. Tai TE-toimisto ja Työvoiman palvelukeskus ovat onnistuneet seulomaan ne henkilöt Kelan työmarkkinatukilistoilta, joita voidaan ohjata aktiivitoimenpiteisiin ja hakeutumaan avoimille työmarkkinoille.Eroja saattaa olla myös siinä, mihin virallisista työttömyysluvuista siirrytään: eläkkeelle, kotiin, opiskeluun, muualle.

Lisäksi pienissä kunnissa on ihmisillä monitaitoisuutta. Siinäkö se selitys ja välttämättömyys nykyään on. Varsinkin pienillä paikkakunnilla ihmisten monitaitoisuudesta on paljon hyötyä ja heidän nopeasta sopeutumisestaan erilaisiin elämäntilanteisiin myös monesti yhteisön tuki ja verkosto mahdollistavat lyhyet työttömyysjaksot. Tässähän se kummallisuus on, että toisaalta sanotaan, että suuret keskittymät mahdollistavat vireän elinkeinotoiminnan, yhteistyön, valinnanvaran ja erikoistumisen, mutta toisaalta monessa tällaisessa kaupungissa onkin korkea työttömyys, kun taas joissakin pienissä kunnissa on matala työttömyys.

On myös huomattava että lähellä olevat kaupungit ja suuret kuntakeskittymät tarjoavat hyviä työllistymismahdollisuuksia pienkuntien moniosaajille, mikä myös osaltaan vähentää kunnan työttömyysastetta. Kävi lopuksi mielessä, vaikuttaisiko pienten kuntien poliittinen perinne ja puoluejakauma asiaan, siis erityisesti positiivisesti? Voisiko se, että eri puolueet menneinä vuosina ovat vaikuttaneet asenteisiin ja kehittämiseen myönteisesti, työllisyyttä parantavasti?

Jouko Korhonen, palveluohjaaja, Taipalsaari