Lukijalta: Lappeenrannassa toteutetut teot ilmaston, energian, kiertotalouden ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kestävät vertailun

Lappeenrannan kaupunki osallistui EU:n komission järjestämään European Green Leaf 2020 -kilpailuun, jonka finaali oli 19. –20.6. Oli upeaa päästä finaaliin asti ja olimme hyvissä asemissa ennen finaalia. Harmittavasti emme saaneet titteliä. Kolmanneksi jääminen ei kaatunut meidän alueen toimintaan ja tekoihin vaan kokemattomuuteen kilpailun tavoitteiden toteuttamisessa. Meitä kehotettiin hakemaan titteliä uudestaan.

Oli kuitenkin hienoa todeta, että Lappeenrannassa toteutetut teot ilmaston, energian, kiertotalouden, vesistöjen, ilmanlaadun, meluntorjunnan sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi kestävät vertailun kilpakumppaneihin ja aikaisempiin voittajakaupunkeihin.

Kilpailu kannusti viestimään aiempaa laajemmin toiminnasta sekä myös tavoitteista. Vaikka on paljon tekoja paremman tulevaisuuden eteen, pitää niistä myös jaksaa kertoa ja viestiä entistä enemmän.

Kaupunki itse käyttää vain vihreää sähköä toiminnassaan. Myös kaikki uudet ajoneuvot ovat vähäpäästöisiä. Vähäpäästöinen kaukolämpö, aurinkosähkön edelläkävijä, muovinkeräyksen vauhdittaja ja Pien-Saimaan kunnostus ovat hienoja saavutuksia. Kaupunki käyttää myös jakamispalveluita ajoneuvoissa. Sen seurauksena kuka tahansa voi vuokrata sähköauton kahdeksan euron tuntimaksulla iltaisin tai viikonloppuisin kaupungintalon parkkihallista. Toimenpiteet ovat myös joltain osin alentaneet asukkaiden kustannuksia, parantaneet palvelua, tuottaneet parempaa ympäristöä sekä myös luoneet työpaikkoja.

Rantaraitti, Parkinmäki, Arboretum, Hämmäauteensuo ja Pappilanmäki ovat hienoja helposti lähestyttäviä luontokohteita. LUT Junior University -toimintaan osallistuu vuosittain esiopetuksen, 3.-, 5.- ja 8.-luokkien oppilaat, yhteensä noin 2 800 oppilasta. Lisäksi lukioiden kanssa yhteistyö on tiivistä. Yhdessä opittavia aihealueita ovat muun muassa puhdas energia, puhdas vesi, kiertotalous ja kestävä liiketoiminta.

Tähän kirjoitukseen ei valitettavasti mahdu ne kaikki lukuisat isot ja pienet toimenpiteet, mitä paremman tulevaisuuden eteen on jo tehty.

Ilmastonmuutos on käynnissä ja sen pysäyttäminen on meidän kaikkien osana – halusimme tai emme. Meillä on paljon asukkaita ja yrityksiä, jotka jo toimivat. Aloita sinäkin, tänään. Voit saada tukea esimerkiksi osallistumalla Greenreality-kodit-hankkeeseen, jossa saat tukea arjen ympäristövalintoihin.

Tervetuloa elokuussa Greenreality-karnevaaliin katsomaan, mitä kaikkea me voimme yhdessä vielä tehdä.

Ilkka Räsänen, ympäristöjohtaja, Lappeenrannan kaupunki