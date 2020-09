Lukijalta: Keskustan jäähalliareenan nousu ja tuho

Ennen kuin kaupunginvaltuusto päättää jäähalliareenan sijoittamisesta keskustaan, on valtuutettujen hyvä tiedostaa kolme tärkeintä päätökseen vaikuttavaa tekijää. Ne ovat soveltuvuus kaupunkikuvaan, kustannukset ja rahoitus.

Jäähalliareenaa on pitkään soviteltu keskustaan ison korttelin kokoiselle alueelle kerrostalojen keskelle. Tähän saakka ainoatakaan arviointia sen sopivuudesta kaupunkikuvaan ei ole kaupungin arkkitehtien toimesta esitetty. Todettakoon, että Itä-Suomen hallinto-oikeus on nyt ryhdistäytynyt kaupunkikuvallisissa kysymyksissä. Esimerkki tästä on Imatralla ns. Napinkulman asemakaavan korkean kerrostalon hylkääminen ympäristöön soveltumattomana.

Jäähalliareenan rakennuskustannukset, noin 43 miljoonaa euroa, ovat vasta suuntaa antavia, sillä niistä puuttuvat edelleen jo ostetut kaksi kerrostaloa ja esteenä oleva liikerakennus, yhteensä 5,5 miljoonaa euroa.

Pysäköintiä ei voida ratkaista yksinomaan nykyisten pysäköintihallien varaan, koska autopaikkoja tarvitaan hallin läheisyyteen joka tapauksessa. Niiden hinta on 25–35 000 euroa/kappale ratkaisusta riippuen. Sata autopaikkaa olisi siis 2,5–3,5 miljoonaa euroa.

Kunnollista laskelmaa vesijohtojen, viemärien, kaukolämmön, sähkö- ja teleasennusten muutoksista ei ole esitetty eikä myöskään katujen ja muiden liikennejärjestelyjen muutoksista. On todennäköistä, että kun kaikki kustannukset – mitään piilottamatta – lasketaan yhteen, puhutaan lopulta 60–70 miljoonasta eurosta. Jääkiekkoyhtiön kaavailema sijoitus 4,7 miljoonaa euroa on perin vaatimaton ja palvelee lähinnä yhtiön omia tarpeita.

Kaupunki joutuu lähitulevaisuudessa maksamaan Eksotelle 18 miljoonaa euroa ylimääräistä ja sen lisäksi yli 4 miljoonaa euroa budjetoimattomia palkkakustannuksia joka vuosi. On myös muistettava, että koronan hoidosta tulee aiheutumaan kunnille hyvin suuret menolisäykset.

Tuntuu uskomattomalta, että jo päätettyjen kymmenien miljoonien investointien lisäksi toteutettaisiin jäähallivaihtoehdoista se kaikkein kallein. Vastuu on nyt päättäjillä, virkamiehet ovat puolensa valinneet.

Seppo Aho

Lappeenranta