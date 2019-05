Lukijalta: Kansalaisilla on oikeus odottaa, että uusi eduskunta ja hallitus tekevät kaikkensa päästöjen ja saasteiden vähentämiseksi

Tiedemiesten ja tutkijoiden mukaan ilmastonmuutos on tosiasia eikä sitä saada olemattomaksi kieltämällä se tai vähättelemällä sen merkitystä eikä sen torjuntaa helpota yhtään vetoamalla siihen, että on valtioita tai maita, jotka eivät päästöjen vähentämiseksi ole tehneet läheskään yhtä paljon kuin Suomi.

Yhtenä keinona Sitra eli Suomen itsenäisyyden juhlarahasto esittää yritysten, teollisuuden ja liikenteen päästöveroja. Niitä kiristämällä voitaisiin vuoteen 2030 mennessä päästöjä alentaa 60 prosenttiin vuoden 1990 tasosta, jolloin pysyttäisiin ilmaston lämpenemisessä 1,5 asteen tavoitteessa. Samalla voitaisiin alentaa esimerkiksi palkansaajien ja eläkeläisten verotusta, mutta ovatko poliittiset päättäjämme valmiita tekemään tarvittavia muutoksia?

Eduskuntavaalien tulos oli kolmen suurimman puolueen osalta hyvin tasajakoinen, jolloin hallituksen kokoaminen voi olla vaikeaa. Toivottavasti ilmastonmuutoksen torjuminen on kuitenkin niin tärkeä yhteinen nimittäjä, että enemmistöhallituksen muodostaminen on mahdollista. Kansalaisilla on joka tapauksessa oikeus odottaa, että uusi eduskunta ja hallitus tekevät kaikkensa päästöjen ja saasteiden vähentämiseksi. Myös toukokuussa pidettävissä EU:n parlamenttivaaleissa meillä on mahdollisuus äänestää ehdokkaita, jotka ovat sitoutuneita ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Ilmastonmuutoksen ja ilmastoahdistuksen torjumiseksi kaikki keinot on otettava käyttöön. Sen me olemme velkaa tuleville sukupolville. Aikaa ei ole hukattavissa.

Aarno Tamminen, Hamina