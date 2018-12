Lukijalta: Eksoten johto vastaa Puolakalle: Keskittämisasetuksesta neuvotellaan jatkuvasti

”Helena Puolakka kirjoitti (ES 4.12.) Eksoten neuvottelumahdollisuuksista oman yliopistosairaalamme kanssa. Keskittämisasetus on tullut voimaan tämän vuoden alusta ja sitä on alettu toimeenpanna sosiaali- ja terveysministeriön tiukassa valvonnassa. Eksoten johto on käynyt neuvotteluja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sekä muiden Erva-alueen sairaanhoitopiirien (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä ja Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) kanssa erikseen eri sairausryhmistä. Joitain asetuksen mukaan suuren volyymin sairaaloihin siirrettäväksi määräämiä sairausryhmiä meillä hoidetaan edelleen Erva-sopimuksen puitteissa. Tiukin asetuksen soveltaminen on koskenut pienen volyymin sairauksia kuten tiettyjä syöpäleikkauksia, joita meillä on aiemmin leikattu 10–20 vuodessa.

Kuopion yliopistollisen keskussairaalan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin asukaspohja on molemmissa noin 250 000 ja tämä on vaikuttanut siihen, että Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on perinteisesti hoidettu monia vaativia sairausryhmiä. Jyväskylässä on tiettyjä leikkauksia tehty jopa enemmän kuin Kuopiossa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Vesa Katajalta saamamme tiedon mukaan työnjaosta ei kuitenkaan vielä ole päästy lopullisesti sopimukseen sairaaloiden välillä ja siellä on pattitilanne neuvotteluissa tiettyjen syöpäleikkausten osalta. Ministeriön hyväksymää Erva-sopimusta ei näin ollen ole vielä KYS-Erva-alueella valmiina. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin asukasmäärä on 1,6 miljoonaa, Etelä-Karjalan 130 000, Kymenlaakson 170 000 ja Päijät-Hämeen 210 000.

Keskittämisasetuksen soveltamisen yksityiskohdista käydään jatkuvasti neuvotteluja ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri joutuu raportoimaan ministeriölle sen toteuttamisesta puolen vuoden välein. Teemme hyvää yhteistyötä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa ja tuore yhteistyön muoto on Hyksin Oy, jota kautta ajatuksena on saada yksityispotilaita leikkauksiin ja synnytyksiin omaan sairaalaamme

Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen puheenjohtaja

Tuula Karhula, vs. toimitusjohtaja

Tarja Nylund, sairaalan johtaja