Lukijalta: Ottaa pannuun

Kyllä nyt voisi sanoa että ottaa pannuun tai niin kyllä mieleni pahoitin.

Kaikki asiointi siirtyy nettiin, siis palvelen itse itseäni. Pankki velottaa tilin käytöstäni, rahan nostosta automaatista, (siis haluavat että emme käytä käteistä rahaa).

Bussilipun lataaminen oli helppoa netissä, siihen tarvitaan salasana, pankkiin tarvitsen salasanan, eli siis joka paikkaan asioidessani tarvitsen salasanan. Ja kaikki ne salasanat häviää yhtenä päivänä mielestäni, että ottaa pannuun.

Kaikki keskustelu perustuu tai johtaa koronaan, niin kuin maailmassa ei olisi muuta asiaa. Itse pidän etäisyyden toisiin ihmisiin, kuljen metsissä, en tunge ravintoloihin pilettämään, en kättele ketään, pesen käsiä joka välissä ja en matkusta ulkomaille, töissä käyn ja välttelen muita ihmisiä.

No tästä pitäisi kyllä masentua, mutta ei. Ulkoilen ja nautin hiljaisuudesta, nyt ei ole kiire mihinkään. Nyt on aikaa ajatella ja tämä kaikki tuntuu turhalta. Miksi meillä on kiire koko ajan ja miksi olemme niin kiukkuisia.

Miksi meitä häiritsee naapurin äänet, kun kuitenkin meistä jokaisesta lähtee erilaisia ääniä joka ehkä häiritsee jotakuta.

Työpaikallakin on aina joku jota ei vaan jaksa, mutta täytyy sietää. Jokaisessa työpaikassa on vain suuremman voiton tavoittelua koko ajan, eli mikään ei riitä. Vanhemmat työntekijät ulos ja nuoret tilalle vaikka eivät vielä hallitse hommia. Jokaisessa työpaikassa pitäisi olla kaiken ikäisiä työntekijöitä.

Tekemätöntä työtä meillä kyllä löytyy, kunpa vain saisimme siihen rahaa millä maksaa palkat. Nuoret meidän pitäisi saada töihin, vanhempien rinnalle opettelemaan. Nuorena tietää kaiken mutta vanhana osaa paremmin.

Että ottaa pannuun ne kaikki turhat valittajat ja kaikki turhat salasanat. Elämä on kuitenkin ihanaa.

Kirsi Hannikainen

Lappeenranta