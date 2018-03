Lukijalta: Sipilän hallitus ei asiantuntijoita kuuntele

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) vakuuttaa blogissaan sote-uudistuksen olevan akuutti ja tärkeä ja että nykyjärjestelmä on ajautumassa umpikujaan, sekä kuvaa kritiikkiä pelotteluksi, jatkaen: "Kaikki nyt esitetty kritiikki on ollut tiedossa ja se on valmistelussa otettu huomioon”.

Tuskinpa on! Ylelle arvioita antaneet asiantuntijat – viisi professoria, Martti Kekomäki, Jussi Huttunen, Anja Pohjola, Heikki Hiilamo, Juhani Lehto ovat yhtä mieltä siitä, että valinnanvapauslakia ei pidä hyväksyä nyt. Se luo asiakkaan kannalta monimutkaisen palveluiden järjestelmän. "Kymmenien vuosien tavoitteellinen työ hukataan yhdellä kertaa omituisten poliittisten intohimojen takia," sanoo Kekomäki. Professorit sanovat myös, että syntyvän sote-mallin korjaaminen on vaikeaa ja korjaamisen kustannukset voivat maksaa satoja miljoonia tai miljardeja euroja.

Blogissaan Sipilä osoittaa jääräpäisyyttään "pelottelemalla" itse. Toisin kuin hän sanoo, nykyjärjestelmä ei ole ajautumassa umpikujaan, vaan hallituksen ajama malli tuhoaisi olemassa olevaa hyvin toimivaa järjestelmää. Uudistus on keskeytettävä ja sitä on jatkettava parlamentaarisesti jo senkin takia, ettei hallituksen mallilla ole eduskunnassa tällä hetkellä kuin niukka enemmistö, jos sitäkään. Huomioitavaa oli torstain tiedotustilaisuudessa toistuvasti kuultu "ratkaisevaa on toimeenpanon onnistuminen maakunnissa". Epäonnistumiselle on siis jo valmiina syylliset!

Epäonnistuminen ja kaaos voidaan välttää vaihtamalla vetäjiä. Ei siihen uusia vaaleja välttämättä tarvita. Sipilän sanoin:"Tulos tai ulos", käyttöön!

Risto Kuivaniemi, Lappeenranta