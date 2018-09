Lukijalta: Tehdään muistiystävällisiä tekoja Muistiviikolla

Muistisairaiden määrä kasvaa väestön ikääntyessä. Vuonna 2015 Suomessa arvioitiin olevan 100 000 lievää sekä 93 000 keskivaikeaa ja vaikeaa muistisairautta sairastavaa henkilöä. Vuosittain sairastuu arviolta 14 500 henkilöä. Työikäisiä etenevää muistisairautta sairastavia arvioidaan olevan 7 000 – 10 000. Lisäksi lievä muistin ja tiedonkäsittelyn diagnostista huomiota vaativa heikentymä on jopa 200 000 henkilöllä.

Arviolta puolet sairastuneista on diagnosoimatta ja neljänneksellä Alzheimerin tautiin sairastuneista on asianmukainen lääkehoito. Sairastuneita ja diagnostista huomiota vaativia henkilöitä on siis lähes 400 000. Muistisairaudet koskettavat lähes jokaista. Siksi on tärkeää, että kaikki ottavat muistisairaudesta kärsivien ihmisten asiat huomioon.

Muistiliitto kannustaa tekemään muistiystävällisiä tekoja. Muistiystävällinen Suomi rakentuu yksi teko kerrallaan. Sitä rakennetaan jokaisessa kohtaamisessa, palveluissa ja aluesuunnittelussa, yhteisöllisessä ympäristössä sekä ihan tavallisessa arjessa. Meistä jokainen rakentaa muistiystävällistä Suomea, jossa on jokaisen hyvä elää.

Muistiystävällisiä tekoja: Haukkaa happea: Pyydä muistisairas naapuri mukaan, kun nappaat limsat lähikioskilta tai käteistä pankkiautomaatilta. Jo levähdys puistossa tai tallustelu postilaatikolle virkistää, ja autolla pääsee kauemmallekin lenkkipolulle. Luonto tekee ihmeitä – kaupungissakin!

Ole ihminen ihmiselle, aikuinen aikuiselle: Kun kohtaat muistisairaan ihmisen, katso silmiin, arvosta keskustelukumppaniasi. Unohda sairaus ja näe ihminen: kohtaa muistisairas kuin kenet tahansa. Lisätietoa Muistiliiton ja Muistini.fi-verkkosivuilla. Anna aikaa: Tarjoa omaa osaamistasi. Vapaaehtoisuuden tapoja on yhtä monia kuin vapaaehtoisiakin.

Lisää syyskuuksi Facebook-profiilikuvaasi #muistiystävällinen-merkki ja kannusta messiin myös kaverit: www.bit.ly/muistiystKUVA. Jaa omasi: Tee muistiystävällinen teko – ihan mikä tahansa! – ja jaa se kuvan kanssa sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #muistiystävällinen.

Viikolla 38 (17.–23.9.) vietetään Muistiviikkoa ja Maailman Alzheimer-päivää (21.9.). Muistiviikon teemana on tänä vuonna Muistiystävällisiä tekoja, ja niitä tehdään koko syyskuun ajan. Muistiliiton kansainvälisen kattojärjestön Alzheimer’s Disease Internationalin jäsenjärjestöt viettävät syyskuussa kokonaista Maailman Alzheimer-kuukautta ympäri maailman.

Nyky Vanhanen, puheenjohtaja, Etelä-Karjalan muisti ry