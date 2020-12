Lukijalta: Etäopetussuositus hätiköity Etelä-Karjalan pikkulukioissa?

Tämän mielipiteen tarkoituksena ei ole vähätellä covid 19 –taudin vakavuutta eikä myöskään tilannekuvaryhmän työn vaativuutta ja vastuullisuutta. Tehtiinpä mitä päätöksiä tahansa, niin aina ne ovat joidenkin mielestä joko ali- tai ylireagointia. Annettuja suosituksia on syytä noudattaa ja yhdessä rintamassakin olisi hyvä seistä.

Tilannekuvaryhmän johtajan Tuula Karhulan mukaan (ES 2.12.) olemme maakunnassa siirtyneet kiihtymisvaiheen alkuun. Lukujen perusteella voisi myös sanoa, että olemme perustason loppuvaiheessa. Meillä tilanne on kuitenkin koko Suomen mittakaavassa edelleen hyvä.

Keski-Suomessa maakunnallista etäopetussuositusta ei ole annettu, vaikka ilmaantuvuusluku siellä on ollut ja on edelleen vaikeampi kuin täällä. Tartuntoja on ollut, mutta ne on hoidettu karanteenein tai sulkemalla yksikköjä hetkeksi kokonaan. Nyt siellä kaksi suurinta, 1200 oppilaan lukiota, ovat etäopetuksessa 13.12. saakka, mutta pienemmät lukiot toimivat edelleen lähiopetuksessa. Keski-Suomessa voidaan näköjään antaa myös kuntakohtaisia suosituksia.

Reilu kaksi viikkoa etäopetusta lukukauden loppuun ei vielä vie pohjaa kenenkään oppimiselta, edes kirjoituksiin valmistuvilta abeilta. Minua vaan huolestuttaa, että onko tilannekuvaryhmä linjannut nyt niin, että maakunnassa voidaan antaa toisen asteen lähiopetusta vain tautitilanteen ollessa perustasolla? Entä jos tammikuussa tilanne on ennallaan eikä helpotusta ole näköpiirissä? Ovatko maakunnan toisen asteen opiskelijat etäopetuksessa koko kevätlukukauden tai siihen saakka kunnes rokotteita saadaan?

Sami Korhonen

Kahden lukiolaisen isä

Savitaipale